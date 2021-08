Covid-19, choléra, Ebola et Marburg : l’Afrique de l’Ouest est mise à rude épreuve

L’Afrique de l’Ouest a enregistré son plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, cette semaine, à un moment où plusieurs pays sont aux prises avec des flambées épidémiques de choléra, de maladie à virus Ebola et de maladie à virus de Marburg, selon le Bureau régional de l'OMS, qui avertit que ces flambées menacent d’éprouver davantage la sous-région et sa capacité d’intervention en situation d’urgence.