Faire avancer la santé mondiale : le pilote auto professionnel Romain Grosjean annonce son soutien à la Fondation de l'OMS

Romain Grosjean courra avec le logo de la Fondation OMS bien en évidence sur sa combinaison de course et son casque cette année.

« Je suis fier de soutenir le travail important de la Fondation de l'OMS et de l'OMS. La santé mondiale compte aujourd'hui plus que jamais et je suis enthousiaste à l'idée d'utiliser ma voix pour contribuer à la sensibilisation aux principaux problèmes de santé de notre époque », a déclaré le pilote franco-suisse.

Après s'être remis d'un accident dévastateur survenu en novembre lors du Grand Prix du Bahreïn comptant pour le championnat du monde de Formule 1, Romain Grosjean est déterminé à soutenir les priorités sanitaires essentielles, notamment la réponse mondiale pour mettre fin à la pandémie de Covid-19.

Le pilote comprend l'importance de la sécurité et de la résilience et fait équipe avec la Fondation de l'OMS pour promouvoir les activités de préparation qui garantissent la santé pour tous.

« Romain est une source d'inspiration pour tous ceux qui relèvent un défi. Nous sommes ravis de partager son incroyable portée et son histoire unique avec la communauté de la Fondation de l'OMS pour aider à engager le monde du sport dans les priorités de la santé mondiale », déclare Anil Soni, Directeur général de la Fondation de l'OMS.

Le 6 avril 2021, Journée internationale du sport pour la paix et le développement, Romain Grosjean et Anil Soni ont participé à un direct sur Instagram organisé par l'OMS pour discuter du sport, de la communauté, de la santé mondiale, de l'équité en matière de vaccins et du chemin à parcourir.

Romain Grosjean soutiendra la Fondation de l'OMS dans sa prochaine campagne pour l'équité vaccinale en amplifiant les messages clés et en encourageant sa communauté à participer à la lutte mondiale pour mettre fin à la pandémie.

Protéger la santé et le bien-être

La Fondation de l'OMS est une fondation indépendante qui octroie des subventions, dont le siège est à Genève. Elle a pour objectif de protéger la santé et le bien-être de chacun dans toutes les régions du monde, en travaillant aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté sanitaire mondiale.

Elle vise à soutenir les donateurs, les scientifiques, les experts, les partenaires de mise en œuvre et les défenseurs de la santé dans le monde entier afin de trouver rapidement de nouvelles et meilleures solutions aux problèmes de santé mondiaux les plus urgents d'aujourd'hui et de demain.

La Fondation cible les initiatives fondées sur des données probantes qui aident l'OMS à réaliser l'Objectif de développement durable (ODD) 3 (assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous). Elle s'attache à réduire les risques sanitaires, à éviter les pandémies, à mieux gérer les maladies et à créer des systèmes de santé plus solides. Elle s'attaque à ces domaines en sensibilisant et en soutenant ses partenaires, dont l'OMS, afin que chaque vie soit investie et que le monde soit prêt à faire face à toute urgence sanitaire qui pourrait survenir.