Covid-19 : l’OMS appelle à ne pas baisser la garde alors que l’épidémie ralentit

« Il est plus important que jamais que nous ne commettions pas les mêmes erreurs que l’année dernière », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une réunion avec les Etats membres.

« De nombreux pays ont répondu à la baisse du nombre de cas en assouplissant les mesures sanitaires et sociales, et les individus ont baissé leur garde », a-t-il dit lors de cette réunion en visioconférence depuis Genève.

Cet avertissement du chef de l’OMS intervient dans un contexte de « quelques nouvelles encourageantes ».

Des gains « durement acquis » peuvent être perdus

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, globalement et dans presque toutes les régions, le nombre de cas de Covid-19 signalés a diminué au cours des dernières semaines.

« Nous savons que certains de vos pays ont encore un nombre croissant de cas, mais au niveau mondial, la tendance est positive », a indiqué le Directeur général de l’OMS.

Cela montre qu’avec des mesures de santé publique éprouvées, les pays ont « le pouvoir de limiter la propagation de ce virus ». « Même avec les nouveaux variants en circulation, nous pouvons maîtriser cette pandémie », a développement le chef de l’agence onusienne.

Une façon d’appeler à la vigilance face à un virus, qui peut « revenir en force, comme un feu de forêt ayant trouvé un nouveau combustible » pour se propager. « Les tendances positives peuvent facilement être inversées, et les gains durement acquis peuvent être perdus », a alerté le Dr Tedros.

Ne pas se précipiter à desserrer la vis

Alors que les pays riches ont lancé depuis quelques semaines leurs campagnes de vaccination, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU rappelle aux Etats que « les seuls vaccins ne permettront pas de contrôler cette pandémie ». Il est donc essentiel que « les gouvernements ne se précipitent pas à rouvrir » ou desserrer la vis.

Pour le chef de l’OMS, les pays doivent continuer à adopter des mesures de santé publique pour prévenir la propagation du virus. « Les individus doivent continuer à prendre des précautions », a insisté le Dr Tedros.

Cela signifie qu’il faut garantir des conditions de travail sûres et mettre en place des conditions de quarantaine gérables. Il s’agit au final de rouvrir en toute sécurité les écoles et autres services essentiels.

« Le contrôle de la propagation du virus permet de sauver des vies aujourd’hui et plus tard, de réduire les risques d’apparition de nouvelles variantes », a ajouté le chef de l’OMS. De telles mesures de prévention contribuent également « à garantir que les vaccins, les traitements et les diagnostics restent efficaces ».

65 jours pour relever le défi de l’OMS pour vacciner TOUT le personnel soignant

Sur le volet des vaccins, l’OMS a rappelé qu’il restait 65 jours pour atteindre cet objectif fixé au début de l’année. Lors du dernier Comité exécutif, le Dr Tedros avait appelé « à un effort historique pour déployer les vaccins dans tous les pays au cours des 100 premiers jours de cette année afin de garantir la protection de tous les travailleurs de la santé et des personnes les plus exposées ».

« Il ne nous reste que 65 jours, mais nous faisons des progrès », a-t-il fait valoir, relevant la signature il y a deux semaines, d’un accord entre le Mécanisme COVAX et l’entreprise pharmaceutique Pfizer. Il porte sur un achat anticipé portant sur un maximum de 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech.

Et hier mercredi, la communauté internationale a fait « un grand pas en avant, puisque COVAX a annoncé ses prévisions de distribution provisoires pour le premier semestre de l’année 2021 ». « La distribution provisoire comprend le nombre prévu de doses de vaccins à livrer aux États membres participant à COVAX », a détaillé le Dr Tedros.

Origine du coronavirus : « Le travail avance » - Peter Daszak

S’agissant de la mission en Chine des experts internationaux chargés d’étudier les origines du virus, l’équipe « poursuit son travail sur le terrain » après avoir terminé la période de quarantaine. « Nous sommes en contact régulier avec l’équipe et nous sommes satisfaits des progrès qu’elle est en train d’accomplir », a fait remarquer le Dr Tedros.

Les experts ont d’ailleurs visité hier mercredi l’Institut de virologie de Wuhan, dans le cadre de leur enquête sur l’origine du coronavirus dans cette ville du centre de la Chine. L’équipe d’une dizaine de chercheurs a indiqué s’attendre « à une journée très productive et à poser toutes les questions qui doivent l’être ».

« Le travail avance et nous sommes impatients de pouvoir parler des résultats dès que possible », a ensuite précisé dans un tweet, Peter Daszak, l’un des dix membres de l’équipe.

A noter que la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2,25 millions de morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie en fin décembre 2020.

Plus de 103,63 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, selon un bilan établi jeudi par l’OMS.