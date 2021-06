COVAX : accord d’achat anticipé de l’Alliance Gavi pour plus de 400 millions de doses d’un candidat vaccin chinois

Les deux entités ont signé, ce mercredi, un accord d’achat anticipé pour le candidat vaccin chinois fait à base de protéine SCB-2019 contre la Covid-19. Les premières doses de ce sérum anti-Covid-19 devraient être livrées au quatrième trimestre 2021, « avec un total de 64 millions de doses disponibles en 2021 et jusqu’à 350 millions de doses en 2022 », a indiqué Gavi dans un communiqué publié mercredi.

Au total, l’accord permet la livraison de 414 millions de doses à la disposition des pays participants au mécanisme COVAX. Mais la fourniture du vaccin devrait commencer au quatrième trimestre 2021, sous réserve de la décision d’homologation de l’OMS. « L’accord d’achat anticipé signé mettra jusqu’à 414 millions de doses du vaccin candidat Clover à la disposition de COVAX, sous réserve de l’obtention d’une liste d’utilisation d’urgence de l’OMS », précise l’Alliance Gavi.

Afin de faire face à la menace croissante des variants, l’accord contient également des options permettant éventuellement d’obtenir des doses de vaccin qui soient adaptées à des futurs variants », a précisé l’organisation basée à Genève.

Plus de 89 millions de vaccins expédiés à 133 pays par Covax

« La pandémie continue d’évoluer et, afin d’être le mieux préparé possible, le portefeuille diversifié et activement géré de COVAX sera essentiel pour répondre aux besoins des pays et les protéger contre les risques tels que les retards réglementaires, les variants et les contraintes d’approvisionnement », a indiqué le Directeur exécutif de Gavi, le Dr Seth Berkley.

Cet accord avec Clover Biopharmaceuticals « est un pas de plus dans cette direction », a-t-il assuré.

A ce jour, COVAX, dont le principal fournisseur reste AstraZeneca, a expédié plus de 89 millions de vaccins à 133 pays et territoires participants. Outre ces sérums de Covishield, d’AstraZeneca produits par le Serum Institute of India (SII), le portefeuille du mécanisme COVAX comprend actuellement des accords relatifs à 8 autres vaccins et candidats vaccins. Il s’agit de Clover, d’AstraZeneca produits en Europe, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, SII-Covovovax, et Sanofi/GSK.

L’objectif est de passer à 10-12 vaccins au total. Selon l’Alliance Gavi, cela permettra aux participants d’avoir accès à une gamme diversifiée de vaccins pouvant être utilisés dans des contextes et des milieux variés. Le but est de se prémunir contre « les risques d’échec de la recherche et du développement, les retards réglementaires et les contraintes d’approvisionnement ».

Une quête commune pour un accès équitable du vaccin

Le développement et la fabrication du vaccin de Clover ont été accélérés par un financement précoce et important de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et des engagements d’accès équitable étaient directement liés à ce financement. Ce qui permet de garantir que la production de vaccins financée par cet investissement serait disponible pour l’approvisionnement et l’allocation par le biais de COVAX, fait observer Gavi.

Du côté du groupe pharmaceutique chinois, on préfère insister sur cette « quête commune de soutenir un accès équitable aux vaccins anti-coronavirus dans le monde et de contribuer à protéger les groupes à risque dans les pays participants à COVAX ». « Cette pandémie continue d’avoir un impact profond sur le monde, et nous restons déterminés à accélérer la mise en œuvre de l’initiative Covid-19 », a déclaré Joshua Liang, Directeur général de Clover Biopharmaceuticals, relevant sa reconnaissance au soutien de Gavi, de CEPI et des autres partenaires de COVAX.

Le pari d’un accord d’achat anticipé

Plus largement, ce nouvel accord d’achat avancé entre Gavi et Clover permettra de sécuriser des centaines de millions de doses. « Ce qui permettra une allocation équitable au niveau mondial et soutiendra davantage les pays en développement. Ces derniers pourront ainsi protéger les membres les plus vulnérables de leurs sociétés contre ce virus mortel « , a affirmé le Dr Richard Hatchett, patron de la CEPI.

À la fin du printemps 2020, la CEPI avait établi neuf programmes de vaccins contre la Covid-19, y compris un investissement dans Clover Biopharmaceuticals pour faire progresser leur candidat vaccin prometteur à base de protéines et pour permettre un accès équitable à la production de vaccins financée par l’investissement de la CEPI.

A noter que COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – en collaboration avec divers partenaires, notamment l’UNICEF, principal partenaire opérationnel.