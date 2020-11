Des super-héros de l'action climatique permettent aux enfants de protéger la planète

Ces super-héros de l'action pour le climat sont le visage d'une nouvelle campagne, qui a été lancée samedi sur les plateformes de médias sociaux de l'ONU, visant à mobiliser les enfants de moins de 12 ans pour recycler et économiser l'eau et l'énergie.

« Nous voulons que les enfants soient conscients de la différence qu'ils peuvent faire grâce à des actions quotidiennes », a déclaré Nanette Braun, Directrice des campagnes au Département des Nations Unies à la Communication globale. « Les comportements sont façonnés à un âge précoce et nous espérons que fournir les connaissances et les outils pour aider à construire un avenir plus durable aura un impact durable ».

Les super-héros incluent l’Expert en énergie, le Gendarme du recyclage, le Guide vert et le Magicien de l'eau. Ils impliqueront les enfants et les parents dans des missions amusantes sur des sujets tels que la réduction du plastique à usage unique, l'économie d'énergie et la conservation de l'eau.

Le concept de la campagne a été développé par des étudiants de la Parsons School of Design, qui fait partie de la New School, une université de New York. Ils ont travaillé avec l'ONU pour réfléchir à de nouvelles façons d'impliquer le public sur les objectifs de développement durable (ODD).

Les 17 ODD fournissent un programme pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable, en s'attaquant à l'extrême pauvreté, aux inégalités, au changement climatique, à l’injustice, à l'inégalité entre les sexes et à d'autres défis mondiaux. Leur date limite est 2030.

Intégrer l'action climatique dans sa vie quotidienne

Les élèves ont estimé qu’une campagne à destination des enfants aurait le plus grand impact pour arriver à un changement transformateur à long terme.

« Le changement climatique causant de plus en plus de tort aux personnes et à la planète, les étudiants étaient impatients de s'attaquer à ce sujet urgent », a déclaré Melissa Rancourt, directrice des études du Global Executive Master of Science in Strategic Design and Management à la New School. « En impliquant les enfants, nous ciblons les consommateurs et les décideurs du futur, qui conduiront le changement dont le monde a besoin ».

Les super-héros de l'action pour le climat font partie de la campagne actuelle ActNow de l'ONU, un appel à l'action individuelle sur la durabilité, lancé en décembre 2018.

Jusqu'à présent, près d'un million d'actions climatiques ont été enregistrées via le chat bot et l'application mobile de la campagne, un nombre croissant de personnes faisant de l'action climatique une partie intégrante de leur vie quotidienne.