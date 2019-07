Climat : l’ONU salue l’engagement d’universités à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030

Ces établissements se sont mis d’accord sur la mise en œuvre d’un plan en trois étapes pour faire face à la crise du climat en coopération avec les étudiants, indique dans un communiqué l'Alliance pour un leadership en matière de développement durable dans l'enseignement (EAUC) ; Second Nature, une organisation américaine pour l’action en faveur du climat dans l'enseignement supérieur ; et l'Alliance jeunesse et éducation du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Le plan appelle tout d’abord les universités à s’engager à atteindre la « neutralité carbone » d'ici 2030 ou 2050 au plus tard. Il appelle également à mobiliser davantage de ressources pour la recherche axée sur les mesures visant à remédier au changement climatique et à faciliter la création de compétences. Enfin, le plan vise à accroître l’accès à l’éducation environnementale et au développement durable dans les programmes d'enseignement, sur les campus et dans les activités de sensibilisation des communautés.

C’est la première fois que des établissements d'enseignement supérieur unissent leurs efforts afin de s’engager ensemble à faire face à l'urgence climatique. L’initiative, qui réunit notamment l'Université Strathmore (Kenya), l'Université Tongji (Chine), la KEDGE Business School (France), l'Université de Glasgow (Royaume-Uni), la California State University (États-Unis), l'Université Zayed (Émirats arabes unis) et l'Université de Guadalajara (Mexique), a été saluée par les Nations Unies.

« Ce que nous enseignons façonne l’avenir. Nous nous félicitons de l’engagement pris par les universités de devenir climatiquement neutres d’ici 2030 et d'intensifier leurs efforts sur leurs campus », a déclaré Inger Andersen, la Directrice exécutive du PNUE.

« Les jeunes se positionnent de plus en plus à l’avant-garde des appels à plus d’actions pour faire face aux défis climatiques et environnementaux », s’est par ailleurs félicitée Mme Andersen, soulignant que « les initiatives qui impliquent directement les jeunes dans ces travaux critiques constituent une contribution précieuse à la réalisation de la durabilité environnementale ».

Les jeunes se positionnent de plus en plus à l’avant-garde des appels à plus d’actions pour faire face aux défis climatiques et environnementaux - Inger Andersen, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement

Plusieurs universités ont déjà adopté des pratiques en faveur du développement durable sur leurs campus. Au Kenya, l’Université Strathmore a recours à des énergies propres et dispose d’un système photovoltaïque de 600 kilowatts connecté au réseau. L’Université Tongji, en Chine, a beaucoup investi dans la mise en place d’un programme d'éducation à la durabilité et encourage d’autres établissements d’enseignement à faire de même. Aux États-Unis, l’Université de Californie s’est engagée à atteindre l’objectif de neutralité en carbone sur tout ses campus d’ici à 2025, tandis que d’autres établissements, telles que American University, à Washington, et l’Université Colgate, dans l’Etat de New York, ont déjà atteint la neutralité climatique.

Charlotte Bonner, la directrice de Students Organizing for Sustainability – une organisation d’étudiants engagés en faveur du développement durable - a salué l’annonce de l’urgence climatique faite par les universités. « Les jeunes du monde entier ont le sentiment que les écoles, les collèges et les universités ont pris trop de temps pour réagir à la crise qui sévit actuellement » a-t-elle expliqué, soulignant qu’« il n’y a pas de temps à perdre ».

« Nous invitons ceux qui n’ont pas encore soutenu cette initiative à se joindre à nous. Bien entendu, l’élément le plus important est l’action qui s’en suivra », a reconnu Mme Bonner. L’objectif de ce plan est de faire en sorte que plus de 10.000 établissements d’enseignement supérieur rejoignent cette cause avant la fin 2019.

Les gouvernements sont invités à soutenir ce plan avec des mesures incitant à passer à l'action. Ce plan sera relayé aux ministres réunis mercredi à New York dans le cadre de l’Initiative des établissements d'enseignement supérieur en faveur du développement durable.