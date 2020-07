Syrie : la pauvreté s'aggrave en même temps que les besoins note le Conseil de sécurité

Devant le Conseil de sécurité, Mark Lowcock, responsable des affaires humanitaires de l'ONU, a déclaré mercredi que les Nations Unies et leurs partenaires s'efforcent de relever les défis opérationnels découlant de la décision du Conseil, après des semaines de division, le 11 juillet, de réduire à un seul le nombre de passages frontaliers par lesquels la nourriture, les médicaments et d'autres formes d'aide peuvent passer de la Turquie en Syrie.

L'ONU contribue également à la lutte contre la Covid-19 en Syrie, où le nombre de cas confirmés se chiffre toujours par centaines, mais le nombre réel est certainement plus élevé, a déclaré M. Lowcock lors de la réunion mensuelle du Conseil sur les aspects humanitaires du conflit en Syrie qui a éclaté en 2011.

« L'économie syrienne, dévastée par près d'une décennie de conflit, est entrée dans une période d'extrême fragilité », a-t-il ajouté, marquée par la volatilité du taux de change, une inflation élevée, la diminution des envois de fonds des Syriens travaillant à l'étranger et des mesures de verrouillage pour contenir le nouveau coronavirus.

Cette année, l'économie devrait se contracter de plus de 7 %, a-t-il déclaré. Le taux de chômage est proche de 50 %, contre 42 % l'année dernière, et les prix des denrées alimentaires sont supérieurs de 240 % à ceux de juin 2019.

« Cela signifie que les familles à travers le pays ne peuvent plus se permettre les produits de base », a-t-il dit, notant que 9,3 millions de personnes en Syrie sont confrontées à l'insécurité alimentaire – et que plus de deux millions d'autres risquent de les rejoindre.

Respecter et protéger

Sur la nécessité de respecter et de protéger les civils, M. Lowcock a déclaré que le cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie - conclu en mars entre la Fédération de Russie et la Turquie - tient largement, malgré les bombardements périodiques, les frappes aériennes et les attaques à la bombe qui ont tué ou blessé des dizaines de personnes, y compris des enfants.

Ailleurs en Syrie, le manque d'aide humanitaire régulière crée une situation critique pour 12 000 civils qui seraient toujours à Rukban, près de la frontière jordanienne. M. Lowcock a ajouté que son équipe surveille également avec inquiétude l'augmentation de la violence dans la ville de Dara'a, dans le sud du pays.

L'eau est un autre sujet d'inquiétude, avec le fleuve Euphrate dont le niveau est particulièrement bas niveau et des perturbations impliquant la station d'eau d'Alouk qui affectent 460 000 personnes dans le gouvernorat d'Al-Hasakeh, au nord-est de la Syrie, a-t-il dit.

Pendant ce temps, un tiers des enfants syriens en âge d'être scolarisés, soit quelque 2,5 millions de jeunes, ne sont pas scolarisés, et 1,6 million d'autres risquent d'abandonner l'école. Pourtant, des milliers d'étudiants traversent les lignes de front pour passer les examens nationaux, en espérant que leur avenir s'améliorera.

M. Lowcock a indiqué que la quatrième conférence des donateurs de Bruxelles du 30 juin a généré 7,7 milliards de dollars de promesses de dons pour des activités humanitaires, de résilience et de développement en Syrie et dans la région. Les engagements les plus importants ont été pris par la Commission européenne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la France et le Danemark.

Le plan de réponse humanitaire de cette année pour la Syrie, d'un montant de 3,4 milliards de dollars, est financé à 32 % jusqu'à présent, « ce qui en fait une de nos opérations les mieux financées », a déclaré M. Lowcock, ajoutant toutefois qu'un montant supplémentaire de 384 millions de dollars est nécessaire pour la Syrie dans le cadre du plan global de réponse humanitaire Covid-19 - dont 28 % ont été reçus.

Covid-19, une crise dans la crise

Amany Qaddour, de Syria Relief and Development, une agence d'aide non gouvernementale, a également informé le Conseil aujourd'hui. Elle a décrit la pandémie de Covid-19 comme une crise dans la crise qui a révélé à quel point le secteur de la santé en Syrie est fragmenté.

« Nous savons que les effets négatifs sur la santé n'apparaissent pas dans le vide », a déclaré Mme Qaddour au Conseil, qui se réunit par vidéoconférence depuis la mi-mars, en raison de la fermeture du siège des Nations Unies à New York causée par la pandémie de Covid-19.