Yémen : face à une situation catastrophique, l’ONU sollicite un financement d’urgence et obtient 1,35 milliards de dollars

2,41 milliards de dollars. C’est la somme dont ont besoin les Nations Unies pour financer l’aide humanitaire au Yémen où quatre personnes sur cinq ont besoin d’un soutien vital. Lors d'une conférence virtuelle de bailleurs de fonds organisée avec l'Arabie saoudite, l'ONU a finalement obtenu 1,35 milliards de dollars de promesse de dons de la part de 29 Etats membres et de la Commission européenne.

Dans ce pays du sud de la péninsule arabique en guerre depuis plus de cinq ans, la population est confrontée à de multiples urgences d’ordre économique, sanitaire et alimentaire. A ce jour, l'ONU parvient à venir en aide à 10 millions de personnes.

« La situation au Yémen est catastrophique », a, d’emblée, déclaré Mark Lowcock, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies (OCHA). « Le Yéménites disent que la situation est pire aujourd’hui qu’à n’importe quel autre moment de leur histoire », a-t-il ajouté.

Cinq années de guerre au Yémen ont mis le système de santé du pays dans un « état d’effondrement ». La population doit faire face à plusieurs menaces sanitaires : le choléra, le paludisme, la dengue et désormais le coronavirus.

« La pandémie de Covid-19 se propage rapidement à travers le pays », a dit M. Lowcock, précisant que des centres de santé refusent des patients car ils sont pleins ou parce qu’ils ne disposent pas des moyens de traiter les personnes atteintes du virus. « C’est ce que plus de cinq années de guerre ont fait au Yémen », a rappelé le chef de l’humanitaire de l’ONU.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a appelé les bailleurs de fonds à financer d’urgence la plus grande opération humanitaire au monde pour répondre aux multiples urgences auquel est confronté le pays.

Le plus grand défi est le financement - Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU

Le Yémen ne compte pas uniquement que des menaces sanitaires. Sa population est également confrontée à une malnutrition sévère et aux déplacements forcés créés par le conflit.

« Nous sommes dans une course contre la montre », a rappelé M. Guterres aux bailleurs de fonds sollicité pour financer l’aide humanitaire au Yémen. Le Secrétaire général de l’ONU a souligné le besoin de financements supplémentaires, insistant qu’en l’absence de ces derniers, 30 programmes des Nations Unies sur 41 dans le pays devront cesser leurs activités dans les prochaines semaines. «Il n'y a pas de temps à perdre », a-t-il dit.

« Le plus grand défi est le financement », a insisté M. Lowcock, appelant les bailleurs de fonds à faire des contributions généreuses, au regard de celles qu’ils ont faites l’année dernière, à mettre rapidement à disposition les fonds qu’ils promettent et de permettre une flexibilité de cet argent afin qu’il puisse financer rapidement les besoins les plus importants et pressants.

Après plus de cinq années de conflit, António Guterres a rappelé que mettre fin à la guerre est le seul moyen de traiter la crise sanitaire, humanitaire et de développement que traverse le Yémen.

Le chef de l’ONU a réitéré son appel à toutes les parties pour qu’elles oeuvrent avec son Envoyé spécial pour le Yémen à un cessez-le-feu national durable, fassent des progrès sur le plan humanitaire et économique et reprennent le chemin d’un processus politique.