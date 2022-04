Plus d’un million d’Ukrainiens de retour dans leur pays depuis le début de la guerre - HCR

En tout, ce sont 1,1 million d’Ukrainiens qui ont décidé de fouler à nouveau le sol de leur pays depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier. Ce chiffre a été confirmé par la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Depuis le 28 février, un total de 1.169.000 Ukrainiens ont traversé la frontière occidentale de l’Ukraine. « Bien que le nombre de franchissements de la frontière de l’Ukraine vers les pays voisins soit toujours plus élevé, cette tendance s’estompe », relève l’agence onusienne dans son dernier rapport de situation.

Pour comprendre les moteurs de ces mouvements et les intentions, le HCR a mené 518 entretiens avec des personnes traversant vers l’Ukraine depuis la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Selon le HCR, ces entretiens ont été menés dans ces pays voisins, aux postes de contrôle de la frontière occidentale et dans les centres d’accueil, y compris les gares ferroviaires.

© UNICEF/Julia Kochetova Une famille évacuée d'Irpin, dans la banlieue de Kyïv, en Ukraine.

Des mouvements « pendulaires » en raison de la situation « très volatile et imprévisible »

Selon cette fiche d’information comprenant des réponses cumulées du 3 avril au 19 avril dernier, près du tiers (32%) indiquent avoir eu une « perception de la sécurité dans la zone de retour », pour justifier la décision de rentrer en Ukraine. Près de 31% des personnes interrogées avancent une réunification familiale.

D’autres réfugiés (20%) évoquent des mesures temporaires, comme faire des achats, faire venir la famille, visiter, etc. Près de 5% indiquent être rentrés par manque d’emploi dans les pays d’accueil et le même pourcentage fait état des difficultés à trouver un logement dans les pays voisins pour expliquer le retour en Ukraine.

Selon le HCR, ces nombres rapportés de passages individuels vers l’Ukraine ne sont pas nécessairement des « retours » et on ne peut pas encore tirer de « conclusions sur les tendances définitives ». « Ces mouvements peuvent être pendulaires étant donné que la situation reste très volatile et imprévisible », a déclaré lors d’un point de presse à Genève, une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo.

Plus de 5,2 millions de réfugiés

Par ailleurs, le nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays depuis le 24 février a dépassé les 5,2 millions, selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Ce sont exactement près de 5.250.895 Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le début de l’invasion russe le 24 février. Il s’agit de 18.800 de plus que le décompte publié hier lundi.

Depuis le début d’avril, ce sont près de 1.215.000 Ukrainiens qui ont fui, bien moins que les 3,4 millions qui avaient choisi l’exode au seul mois de mars. « L’ampleur de la crise et la rapidité avec laquelle les gens fuient n’ont pas été observées ces derniers temps », a ajouté Mme Mantoo, précisant toutefois que « la Syrie reste la plus grande crise de réfugiés actuelle dans le monde, avec 6,8 millions de personnes ayant fui ».

Près de six réfugiés Ukrainiens sur dix (2.922.978 au 25 avril) ont fui en Pologne, qui en accueille de très loin le plus grand nombre, même si certains se rendent ensuite dans d’autres pays européens. La deuxième destination reste la Roumanie. À la date du 23 avril, un total de 777.602 Ukrainiens ont quitté leur pays pour entrer en Roumanie.

© UNICEF/Siegfried Modola Des personnes fuyant la ville de Mykolaiv, lourdement bombardée, traversent Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, en route vers la Pologne.

Plus de 2,9 millions de réfugiés en Pologne et plus de 605.000 en Russie

Au 25 avril, un total de 496.914 Ukrainiens étaient entrés en Hongrie et 435.275 Ukrainiens en Moldavie, selon le HCR. Un total de 355.593 réfugiés sont arrivés d’Ukraine en Slovaquie depuis le début de la guerre, selon les chiffres du HCR datés du 24 avril.

Le nombre de réfugiés en Russie s’élevait à 605.815. Au 24 avril, 24.477 Ukrainiens avaient trouvé refuge au Bélarus, proche allié de la Russie.

Par ailleurs, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué que plus de 218.000 non-Ukrainiens, essentiellement des étudiants et des travailleurs migrants, avaient aussi quitté l’Ukraine pour les pays voisins.

D’une manière générale, les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d’être mobilisés, n’ayant pas le droit de partir. Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l’OIM.