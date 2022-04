Guerre en Ukraine : l’ONU double son appel humanitaire d’urgence à 2,25 milliards de dollars

L’ONU a ainsi révisé, mardi, à la hausse l’appel de fonds sur l’Ukraine et l’a prolongé de trois à six mois.

« L’aggravation de la situation en Ukraine nous a incités à réviser l’appel éclair humanitaire, alors que nous et nos partenaires continuons à fournir de l’aide aux personnes à travers l’Ukraine », a déclaré lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

L’appel couvre un large éventail d’interventions dont une aide en espèces, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Il porte aussi sur la santé, les abris, la protection, le secteur de l’eau, l’assainissement et hygiène, entre autres.

« Un soutien international continu sera essentiel pour permettre aux humanitaires en Ukraine d’atteindre ceux dont la vie a été bouleversée par la guerre », a insisté M. Laerke.

Venir en aide à 8,7 millions de personnes en Ukraine

Jusqu’à présent, le soutien des donateurs, d’un montant de 980 millions de dollars, a permis aux Nations Unies et à ses partenaires d’apporter une aide humanitaire à 3,4 millions de personnes en Ukraine. Avec les besoins révisés, cela donne une couverture de financement de 44 %.

Plus largement, le nombre estimé de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire a également augmenté, passant de 12 millions à 15,7 millions à l’intérieur du pays. L’appel révisé vise ainsi à venir en aide à 8,7 millions de personnes parmi les plus touchées à travers le pays.

Près de 13 millions de personnes, soit plus d’un quart de la population ukrainienne, ont fui leur domicile depuis le début de l’offensive russe. Outre les plus de 5,2 millions d’Ukrainiens qui se sont réfugiés dans les pays voisins, il y a également plus de 7,7 millions de personnes qui se sont déplacées au sein du territoire ukrainien.

Par ailleurs, en réponse à la crise croissante des réfugiés ukrainiens, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a également lancé hier lundi un appel de fonds. Ce Plan régional d’intervention pour les réfugiés (RRRP) actualisé est de 1,85 milliard de dollars américain pour venir en aide aux 8,3 millions de réfugiés.

3 millions de réfugiés de plus attendu

Alors que le nombre de refugies ukrainiens s’élève a un peu plus de 5,2 millions actuellement, l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a annoncé qu’environ 8,3 millions de personnes pourraient fuir l’Ukraine cette année.

« Ce nombre révisé de réfugiés envisagés a été établi en collaboration avec les autorités et les pays voisins, mais il est important de se rappeler que la situation est très dynamique », a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d’un point de presse à Genève.

Selon le HCR, l’appel est lancé dans un contexte de poursuite des combats, de destruction et des déplacements à l’intérieur de l’Ukraine.

L’ONU estime que près de 13 millions de personnes supplémentaires sont bloquées dans les zones touchées ou dans l’impossibilité de les quitter en raison des risques pour la sécurité.

« L’impact humain et les souffrances déjà causées par cette guerre sont stupéfiants », a détaillé Mme Mantoo.

« Des familles ont été déchirées, des maisons et des infrastructures ont été détruites, tandis que le traumatisme de la guerre aura un impact durable sur beaucoup de ceux qui ont été forcés de fuir leurs maisons, y compris les femmes et les enfants qui représentent environ 90 % de ceux qui ont été forcés de fuir », a-t-elle précisé.

Ce plan vise à garantir que tous les réfugiés fuyant l’Ukraine aient accès à la sécurité et à la protection internationale.

« Tant que nous ne verrons pas la fin de cette guerre, les besoins humanitaires continueront de croître et les déplacements ne cesseront pas », a conclu la porte-parole de l’ONU.