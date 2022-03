Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l'Ukraine avait avant tout besoin de soutien pour mettre fin à la guerre et pour aider les millions de personnes qui ont fui à rentrer chez elles.

« De nombreux pays en développement avaient déjà du mal à se remettre de l'impact économique de la pandémie de Covid-19, étaient confrontés à une inflation record ; à la hausse des taux d'intérêt ; à un fardeau de la dette ingérable », a-t-il dit, ajoutant que maintenant, « ils sont confrontés à des factures de nourriture, d'énergie et d'engrais qui montent en flèche ».

Alors que la lassitude des donateurs s'installe dans le monde développé, les pays doivent s'unir, riches et pauvres, pour trouver des solutions mondiales, « car il s'agit d'une crise mondiale ».

« Aucun pays ne pourra s'isoler d'un effondrement du système économique mondial ; de l'effet domino de la thésaurisation de la nourriture ou du carburant ; ou de l'impact à long terme de l'augmentation de la pauvreté et de la faim », a-t-il déclaré.

Des goulots d'étranglement

Les ressources sont abondantes, mais de profondes inégalités et des goulots d’étranglement dans la distribution et la logistique ont pour conséquence des perturbations des chaînes d'approvisionnement et nécessitent une action mieux coordonnée, a ajouté M. Guterres.

« Nous devons éliminer les goulots d'étranglement, empêcher la thésaurisation et la spéculation, réformer les cadres de financement, pour permettre à ceux qui ont besoin d'argent pour acheter des choses essentielles pour leur pays d'avoir accès à ces fonds - en révisant les règles et les critères d'éligibilité chaque fois que nécessaire. Chaque pays qui a besoin d'aide doit pouvoir y accéder », a-t-il dit.

C'est, a-t-il dit, le mandat du Groupe mondial de réponse à la crise, qui comprend des chefs d'État et des chefs de gouvernement, qui ont déjà offert leur soutien.

« Je suis convaincu que ce comité directeur fournira l'orientation et l’attention nécessaires à nos décisions… Des indices de vulnérabilité aux stratégies de soutien, nous avons déjà de nombreux éléments en place. Nous devons les réorienter, les développer et s’appuyer sur eux pour créer une réponse efficace, coordonnée et à l'échelle du système », a-t-il ajouté.

S'attaquer à l'impact mondial de la guerre, a déclaré le chef de l'ONU, nécessitera la même unité et la même solidarité que celles que nous avons vues dans le soutien apporté aux réfugiés ukrainiens.

© WHO/Anastasia Vlasova Une chirurgienne soigne un patien blessé dans un hôpital à Kyîv, en Ukraine.

Le chef de l’OMS exhorte la Russie à arrêter la guerre

Plus tôt dans la journée, informant les journalistes à Genève, le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les besoins de santé des gens là-bas étaient énormes et ne faisaient qu'empirer.

La situation est particulièrement critique dans la ville côtière de Marioupol et ailleurs, a déclaré Dr Tedros. L’OMS n'a pas été en mesure d'envoyer un convoi humanitaire dans cette ville en raison de la violence en cours.

D'autres villes ukrainiennes ont reçu 150 tonnes de fournitures médicales du centre de l'OMS à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, mais l'accès à de nombreux endroits « reste bloqué ».

Dr Tedros a demandé à la Russie « d’arrêter la guerre », avant de condamner les attaques actuelles contre les hôpitaux, les patients et le personnel médical.

« L'OMS a maintenant vérifié 64 attaques contre les soins de santé depuis le début de la guerre et nous sommes en train de vérifier d'autres attaques. Les attaques contre la santé doivent cesser. Les systèmes de santé, les installations et les travailleurs ne sont pas et ne devraient jamais être une cible », a-t-il dit.

Il a déclaré que l'OMS était également préoccupée par « l'intégrité et la sécurité de l'exploitation des installations nucléaires et chimiques ».

« L'OMS travaille avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et nous continuons d'appeler toutes les parties à minimiser le risque d'accident nucléaire ou chimique, qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la santé humaine », a-t-il ajouté.

Augmentation des cas de Covid-19 dans le monde

Faisant le point sur la situation mondiale concernant la propagation de la Covid-19, il a déclaré que l'augmentation des cas se poursuivait, « entraînée par de grandes épidémies en Asie et une nouvelle vague en Europe ».

Plusieurs pays connaissent désormais leurs taux de mortalité les plus élevés depuis le début de la pandémie, a-t-il fait remarquer.

« Nous voulons tous sortir de la pandémie. Mais peu importe à quel point nous le souhaitons, cette pandémie n'est pas terminée. Tant que nous n'aurons pas atteint une couverture vaccinale élevée dans tous les pays, nous continuerons à faire face au risque d'augmentation des infections et à l'émergence de nouveaux variants qui échappent aux vaccins », a-t-il dit.

Même si certains pays à revenu élevé proposent une deuxième dose de rappel, un tiers de la population mondiale reste non vaccinée.

L'OMS continuera de faire pression pour un objectif de vaccination de 70 % pour chaque pays, d'ici le milieu de cette année, la priorité étant donnée aux agents de santé, aux personnes âgées et aux autres groupes à risque.