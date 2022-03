Guerre en Ukraine : 64 hôpitaux attaqués depuis le début de l’invasion russe, selon l’OMS

Ces assauts confirmés ont eu lieu entre le 24 février et le 21 mars à un rythme de deux à trois par jour, faisant au moins 15 morts. « Les attaques contre les soins de santé constituent une violation du droit international humanitaire, mais une tactique de guerre inquiétante et courante - elles détruisent les infrastructures essentielles, mais pire encore, elles détruisent l’espoir », a déclaré dans un communiqué, le Dr Jarno Habicht, Représentant de l’OMS en Ukraine.

Pour l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, les soins de santé ne sont pas - et ne devraient jamais être - une cible. « Ces attaques privent des personnes déjà vulnérables de soins qui font souvent la différence entre la vie et la mort », a ajouté le Dr Habicht.

Près de 1.000 établissements de santé se trouvent à proximité des lignes de front ou dans des zones d’occupation. « La conséquence de cette situation - accès limité ou inexistant aux médicaments, aux installations et aux professionnels de la santé - signifie que les traitements des maladies chroniques ont pratiquement cessé », note l’OMS.

OMS Jarno Habicht, Représentant de l'OMS en Ukraine, visite un entrepôt de l'OMS à Kyïv.

Vaccinations de routine et contre la Covid-19 interrompues

Plus largement, un mois de guerre a eu un « impact dévastateur » sur le système de santé ukrainien. « Les infrastructures de santé détruites et les chaînes de fournitures médicales perturbées constituent désormais une grave menace pour des millions de personnes », a souligné l’OMS, ajoutant ce conflit a gravement restreint l’accès aux services et a déclenché un besoin urgent de traiter les traumatismes ou les maladies chroniques.

Sur le terrain, plusieurs hôpitaux ont été réaffectés à la prise en charge des blessés. Ce changement « nécessaire » se fait ainsi « au détriment des services essentiels et des soins de santé primaires ». De plus, près de la moitié des pharmacies du pays seraient fermées, et de nombreux travailleurs de la santé ont été déplacés par les combats ou sont dans l’incapacité de travailler.

La vaccination contre la Covid-19 et les vaccinations de routine ont également été interrompues.

Avant l’offensive russe, au moins 50.000 personnes se faisaient vacciner contre la Covid-19 par jour. Mais entre le 24 février et le 15 mars, seules 175.000 personnes ont été vaccinées contre le nouveau coronavirus.

Face à ces défis humanitaires et sanitaires, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU continue de travailler en étroite collaboration avec le ministère ukrainien de la santé pour résoudre les problèmes causés par la guerre. L’OMS a ainsi ouvert un centre d’opérations à Rzeszów, en Pologne.

Plus de 130 tonnes de matériel médical acheminées par l’OMS

L’agence onusienne a également mis en place une filière de fournitures pour traumatismes à destination de la plupart des villes ukrainiennes. Elle a envoyé plus de 100 tonnes de matériel médical de l’autre côté de la frontière, à destination des établissements de santé du pays.

Quelque 36 tonnes de fournitures sont actuellement en route vers Lviv, et 108 tonnes supplémentaires attendent d’être expédiées. Il s’agit de matériel de traumatologie, de médicaments pour les maladies chroniques, de médicaments pédiatriques et de matériel de transfusion sanguine.

« Ce que nous livrons - et où - répond aux besoins mêmes des personnes sur le terrain, où les travailleurs de la santé ukrainiens travaillent 24 heures sur 24 dans des circonstances inimaginables. Une équipe de professionnels de la santé formés peut, avec un seul kit de traumatologie de l’OMS qui contient du matériel chirurgical, des consommables et des antiseptiques, sauver la vie de 150 blessés. En d’autres termes, la livraison de 10 kits de ce type permet de sauver 1500 vies », a déclaré le Dr Habicht.

Plus de 20 équipes médicales d’urgence ont également été déployées en Ukraine, en Pologne et en République de Moldavie, afin de fournir une formation et des soins médicaux spécialisés en complément des services existants.