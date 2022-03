Elle décrit les conditions atroces qu'elle a endurées, apportant une nouvelle vie dans un monde de danger soudain et extrême.

« J'ai eu une grossesse compliquée et je suis allée tôt à la maternité pour que l'enfant et moi-même soyons sous surveillance médicale.

Les contractions se sont intensifiées et les informations n'apportaient pas la paix

Quand je me suis réveillée le 24 février, l'écran de mon téléphone était plein de messages de proches. Avant même de les lire, j'ai réalisé que quelque chose s'était passé.

Le matin même, j'ai eu de légères contractions et, dans l'après-midi, nous avons été évacués vers l'abri du sous-sol pour la première fois. C'était effrayant. La nuit, je n'ai pas dormi.

Les contractions se sont intensifiées et les informations n'apportaient pas de paix.

Au petit matin du 25 février, un médecin m'a examinée et m'a dit que j'accoucherais ce jour-là. J'ai appelé mon mari à la maison pour qu'il vienne.

Un trajet qui prend normalement 20 minutes a duré près de quatre heures à cause des files d'attente à la station-service, dans les magasins et à la pharmacie.

© Mariia Shostak via UNFPA Mariia Shostak et son bébé Arthur dans le sous-sol d'une maternité à Kyïv, en Ukraine.

« J'ai eu de la chance »

J'ai eu de la chance avec l'accouchement – ​​ça n'a pas eu lieu au sous-sol bien que certaines femmes aient accouché dans une pièce aménagée à cet effet.

J'ai commencé en salle d'accouchement mais j'ai dû être transférée au bloc opératoire pour une césarienne. Plus tard, lorsque les sirènes des raids aériens se sont déclenchées, le personnel médical a voulu m'évacuer au sous-sol, mais j'ai refusé.

À cause de la douleur, je ne pouvais même pas parler, encore moins aller nulle part. Le reste du temps, j'étais déconnectée du monde extérieur, ce qui était probablement la seule fois où j'oubliais la guerre.

Peur, fatigue et douleur

Après l'opération, j'ai été en réanimation pendant plusieurs heures, plus sous anesthésie. J'étais inquiète parce que je ne savais pas où se trouvaient le bébé et mon mari.

Pendant ce temps, une autre sirène de raid aérien a retenti, et j'ai décidé de descendre au sous-sol. J'étais en chemise jetable, sans chaussures, dans un fauteuil roulant, tenant une sonde urinaire.

J'ai été recouverte d'une couverture et emmenée au refuge, où j'ai vu mon fils pour la première fois. Nous l'avons appelé Arthur.

J'ai ressenti de la peur, de la fatigue et de la douleur. Le lendemain de l'opération, je montais à la maternité et redescendais au sous-sol plusieurs fois par jour. Encore et encore, la sirène du raid aérien retentissait.

L'épuisement a émoussé la peur jusqu'à ce qu'un projectile frappe un immeuble de grande hauteur que nous pouvions voir de notre fenêtre. J'ai réussi à dormir une heure ou deux par jour. Nous avons passé la plupart du temps au sous-sol assis sur des chaises. J'ai mal au dos d'être assise et mes jambes sont toujours enflées en raison d'une complication de la grossesse.

Mon mari, Yurii, a aidé, prenant soin de moi et du nouveau-né. Le personnel médical a organisé des repas dans le bunker et a ensuite fourni des lits.

Ils m'ont aidé à mettre le bébé au sein, ont partagé des médicaments pour les bébés, m'ont tenu la main quand j'avais du mal à marcher.

Je me sens en sécurité dans la capitale – il y a suffisamment d'abris et des informations sont fournies par les autorités. Mon mari a aménagé un coin pour nous dans le sous-sol de notre maison pour rester.

Je suis née et j'ai grandi ici à Kyïv, je n'ai pas d'autre maison. Nous n'allons pas partir ».

© Mariia Shostak via UNFPA Le mari de Mariia Shostak, Yurii, tient dans ses bras sont fils à l'hôpital, à Kyïv.

Ce récit est basé sur un article paru pour la première fois sur le site Web de nos collègues de l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA.