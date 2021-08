Afghanistan : l'UNESCO appelle à la protection du patrimoine culturel dans sa diversité

L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) suit de près la situation sur le terrain et s'engage à déployer tous les efforts possibles pour sauvegarder l'inestimable patrimoine culturel afghan.

Dans sa déclaration, la cheffe de l’UNESCO évoque l'évolution rapide des événements, et rappelle qu’il y a vingt ans les Bouddhas de Bamiyan, un site du patrimoine mondial, avaient été délibérément détruits.

Aussi souligne-t-elle que « tout dommage ou perte du patrimoine culturel ne fera que réduire les perspectives d’une paix durable et d'amélioration de la situation humanitaire pour le peuple afghan ».

En outre, l'UNESCO souligne la nécessité de garantir un environnement de travail sûr pour les professionnels du patrimoine culturel et les artistes locaux, qui jouent un rôle central pour la cohésion nationale et le tissu social de l'Afghanistan.

L'Afghanistan est riche de patrimoines culturels d’une grande diversité qu'il convient de sauvegarder car ils font partie intégrante de l'histoire et de l'identité afghanes et revêtent une importance capitale pour l'humanité dans son ensemble.

« Il s'agit notamment de la vieille ville de Herat, de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO tels que le Minaret et les vestiges archéologiques de Djam et le Paysage culturel et les vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan, où l'UNESCO travaille depuis plusieurs décennies, ainsi que des musées, dont le Musée national de Kaboul », a déclaré la Directrice générale

« Il est crucial pour l'avenir de l'Afghanistan de sauvegarder et de préserver ces sites », a-t-elle ajouté.