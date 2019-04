Incendie à Notre-Dame de Paris : l’ONU aux côtés de la France pour sauver ce « patrimoine inestimable »

Aux alentours de 18h50, un incendie s’est déclaré dans les combles de la cathédrale de style gothique.

« Horrifié par les images de l'incendie qui dévaste la cathédrale Notre-Dame - un joyau unique du patrimoine mondial qui règne sur Paris depuis le 14ème siècle », a déclaré lundi le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, sur son compte Twitter. « Mes pensées vont au peuple et au gouvernement français », a-t-il ajouté.

La Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a fait part sur Twitter de son « immense émotion devant le dramatique incendie » survenu dans la cathédrale Notre-Dame.

Plusieurs centaines de pompiers intervenaient dans la soirée de lundi pour tenter d’éteindre l’incendie qui ravage Notre-Dame. La flèche de la cathédrale s’est effondrée.

Située au cœur de Paris sur l’ile de la Cité, Notre-Dame est l’un des monuments emblématiques de la capitale française. Monument le plus visité d’Europe, la cathédrale est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991.

« L’UNESCO suit de près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable », a souligné Mme Azoulay.

La Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa Garcés, s’est dit « profondément attristée par les images de la cathédrale #NotreDame en flammes, l'un des joyaux du patrimoine culturel français et européen » et a affirmé sa solidarité « aux côtés du peuple et du gouvernement français ».

Le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, Michael Møller, a également déploré sur Twitter l’incendie dans ce « symbole culturel français et européen ». Un incendie qui selon lui, « fragilise encore un peu plus la pérennité des biens culturels de l’humanité ».

« Alors que nous sommes témoins de la tragédie d’aujourd’hui en France, nos pensées vont à la ville de Paris et à ses habitants extraordinaires », a déclaré sur Twitter la survivante yézidie Nadia Murad qui est également Ambassadrice de bonne volonté de l’Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime (ONUDC).

« Ce soir, nous sommes tous Parisiens », a pour sa part déclaré Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sur Twitter.