Riposter aux fausses informations et à l’hésitation à se faire vacciner est crucial pour vaincre la Covid-19

Plus de 181 États membres des Nations Unies ont exprimé leur soutien au texte intitulé « Déclaration politique sur un accès mondial équitable aux vaccins anti-Covid-19 », qui a été présenté lors d'une réunion informelle de l'Assemblée vendredi.

« Nous croyons fermement que "personne ne peut être en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité", et qu'un accès équitable et abordable à des vaccins anti-Covid-19 sûrs et efficaces doit être garanti pour assurer un rétablissement rapide et contribuer à mettre fin à la pandémie », dit le texte. « Nous nous engageons à traiter la vaccination contre la Covid-19 comme un bien public mondial en garantissant pour tous un accès abordable, équitable et juste aux vaccins ».

« Vive préoccupation » concernant la distribution inégale

Tout en s'engageant à la solidarité et à l'intensification de la coopération internationale, les Etats membres ont exprimé leur inquiétude concernant la distribution inégale des vaccins anti-Covid-19 dans le monde, à la fois entre les pays et à l'intérieur des pays, malgré les accords internationaux.

« Nous sommes profondément préoccupés par la faible disponibilité des vaccins anti-Covid-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire », ont-ils déclaré, appelant à une « augmentation significative » du soutien aux contrats du mécanisme COVAX avec les producteurs de vaccins et à ne pas limiter la disponibilité des vaccins en raison de contrats bilatéraux concurrents.

Ils ont également demandé le financement intégral de l’Accélérateur ACT, qui vise à mettre des tests, des traitements et des vaccins contre la Covid-19 à la disposition des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Combattre les fausses informations avec des messages « vérifiés »

La déclaration politique inclut également un engagement des pays à lutter contre les fausses informations et l'hésitation à se faire vacciner, principaux défis à la réussite des campagnes de vaccination contre la Covid-19 dans le monde.

Les pays ont souligné l'importance de mieux accepter la nécessité de vacciner pleinement les populations du monde entier. Déclarant qu’ils coopéreront avec l’initiative « Vérifié » de l’ONU, ils ont appelé le système des Nations Unies dans son ensemble à aider à lutter contre la réticence à la vaccination dans toutes les régions du monde.

Lancée en mai de l’année dernière, l’initiative « Vérifié » vise à promouvoir et à partager un contenu clair et convaincant et des conseils factuels, à lutter contre les théories du complot et les discours de haine et à favoriser la solidarité mondiale.

Melissa Fleming, cheffe du Département à la Communication globale des Nations Unies, a souligné les efforts de l’Organisation pour vacciner le monde et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

« Les déclarations approuvées par les États membres renforcent leur attachement à notre initiative « Vérifié » et à notre travail pour produire et diffuser des informations factuelles, opportunes, ciblées, claires, accessibles, multilingues et fondées sur la science », a-t-elle ajouté.

Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information

Par ailleurs, l'Assemblée générale a proclamé une nouvelle Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, qui sera célébrée chaque année du 24 au 31 octobre.

Dans une résolution adoptée le 25 mars, l'Assemblée a noté l'importance de la maîtrise de l'information et des médias pour le développement durable ainsi que l'autonomisation des personnes, et a souligné la nécessité de doter les populations des outils nécessaires pour identifier et prévenir la propagation des informations fausses et trompeuses, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

L’Assemblée générale a également réaffirmé la nécessité de veiller à ce que la lutte contre informations fausses et trompeuses « fasse la promotion et n’enfreigne pas la liberté d’expression et l’accès à l’information des individus ».