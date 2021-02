Covid-19 : les nouveaux cas et décès ont chuté respectivement de 16% et 10% dans le monde, selon l’OMS

Il s’agit d’une baisse de 16% et plus de 500.000 nouveaux cas en moins par rapport à la semaine précédente. L’Agence sanitaire mondiale de l’ONU signale aussi une baisse des décès.

Le nombre de nouveaux décès signalés a diminué de 10% par rapport à la semaine précédente, atteignant 81.000, selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire basé sur les données jusqu’à dimanche. Selon l’OMS, le nombre de nouveaux décès a diminué dans toutes les régions.

Les cinq pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont toujours les États-Unis (673.630 cas, soit une baisse de 23%), le Brésil (318.290 cas, soit une diminution de 3%), la France (127.565 cas, soit une diminution de 6%), la Fédération de Russie (104.602 cas, soit une baisse de 11%) et le Royaume-Uni (97.271 cas, soit une diminution de 27%).

Cinquième semaine consécutive de baisse des nouveaux cas

Plus largement, l’Europe (18%) et les Amériques (16%) continuent de connaître les plus fortes baisses en nombre absolu de cas. Mais comme la semaine dernière, le taux de baisse le plus important a été noté en Afrique (20%, avec 68.115 nouveaux cas) et dans le Pacifique occidental (20%, avec 49.577 nouvelles infections).

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi que le nombre de cas signalés de Covid-19 dans le monde a diminué pour la cinquième semaine consécutive. Ainsi, le nombre de cas hebdomadaires signalés la semaine dernière était « au plus bas depuis octobre ». Pour cette année, le nombre de cas hebdomadaires signalés jusqu’à présent a diminué de près de la moitié, passant de plus de cinq millions de cas pour la semaine du 4 janvier à 2,6 millions de cas pour la semaine du 8 février — soit tout juste cinq semaines.

Au total, cinq des six régions de l’OMS ont signalé une baisse à deux chiffres du pourcentage de nouveaux cas. Selon l’agence onusienne, seule la région de la Méditerranée orientale affichant une hausse de 7%.

Seule la Méditerranée orientale affiche une hausse des cas de 7%

La semaine dernière, la Méditerranée orientale a ainsi signalé plus de 170.000 nouveaux cas. La région a également fait état d’un peu plus de 2.500 nouveaux décès, soit une baisse de 9%.

Les trois pays ayant signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont l’Iran (5.1503 nouveaux cas, soit une hausse de 8%), les Émirats arabes unis (22.203 nouveaux cas, soit une baisse de 2%) et le Liban (19.156 nouveaux cas, soit une augmentation de 1%).

C’est sur le continent africain que la baisse la plus notable a été enregistrée. L’Afrique a signalé plus de 68.000 cas et 2.500 décès, soit une baisse de 20% et 21% respectivement par rapport à la semaine précédente. « C’est la quatrième semaine consécutive que la région fait état d’une diminution du nombre de nouveaux cas et de décès », a fait valoir l’OMS.

Sur ce continent, le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé en Afrique du Sud (16.363 nouveaux cas, soit une baisse de 33%). Pretoria a recensé également la semaine dernière, le plus grand nombre de nouveaux décès (1.641 nouveaux morts, soit une baisse de 26%).

La France, la Russie et le Royaume-Uni dans le trio de tête en Europe

De son côté, la région européenne a signalé plus de 960.000 nouveaux cas et plus de 28.000 nouveaux décès. Il s’agit d’une baisse de 18% et 19% respectivement par rapport à la semaine précédente.

En Europe, les trois pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont la France (127.565 nouveaux cas ; soit une baisse de 6%), la Russie (104.602 nouveaux cas; soit une baisse de 11%), et le Royaume-Uni (97.271 nouveaux cas; soit une baisse de 27%).

Les plus grands nombres de décès ont été signalés au Royaume-Uni (4.816 nouveaux décès ; soit une diminution de 26 %), en Russie (3.465 nouveaux décès ; 2,4 nouveaux décès pour 100 000, comme la semaine précédente) et en Allemagne (3.443 nouveaux décès, soit une baisse de 25%).

Dans les Amériques, l’OMS fait état de 1,3 million de nouveaux cas et plus de 44.000 nouveaux décès. Il s’agit d’une baisse de 16% et de 2% respectivement par rapport à la semaine précédente.

« Le feu n’est pas éteint, mais nous avons réduit sa taille » - Dr Tedros

Comme la semaine dernière, les Etats-Unis signalent le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès. Washington recense 673.630 nouveaux cas (chute de 23%) et 21.412 nouveaux décès (diminution de 5%).

Face à cette tendance à la baisse notée dans le monde, l’OMS se réjouit d’avoir encore plus de raisons « de nourrir l’espoir de maîtriser la pandémie ». « Ce qui importe maintenant, c’est la façon dont nous réagissons à cette tendance », a déclaré lundi le Dr Tedros. « Le feu n’est pas éteint, mais nous en avons baissé l’intensité. Si nous cessons de le combattre sur n’importe quel front, il reviendra en force », a-t-il mis en garde.

Pour l’Agence onusienne, « chaque jour qui passe avec moins d’infections signifie des vies sauvées, des souffrances évitées et un relatif soulagement du poids qui pèse sur les systèmes de santé ».

A noter que la pandémie a fait plus de 2,4 million de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 108,82 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi mercredi par l’OMS.