La lutte contre la Covid-19 ne doit pas être en compétition avec celle contre le terrorisme (ONU)

« La menace posée par l'EIIL à la paix et à la sécurité internationales est à nouveau en hausse », a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies du contre-terrorisme (OCT), Vladimir Voronkov, lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à ce problème.

« Il est essentiel que les États membres restent concentrés et unis pour y faire face, malgré les tensions et les priorités concurrentes qu’a entraînées la pandémie de Covid-19 », a-t-il souligné.

Bien que l'EIIL n'ait pas développé de stratégie ciblée pour exploiter la pandémie, ses efforts pour regrouper et relancer ses activités terroristes ont pris de l’importance durant le second semestre de l’année 2020.

Le terrorisme transnational est l'un des nombreux défis qui se chevauchent, chacun d’entre eux exigeant une réponse coordonnée et multilatérale.

« La pandémie de Covid-19 est le défi le plus urgent », a reconnu Michèle Coninsx, la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies à la tête du Comité contre le terrorisme (CTED). « Elle a également exacerbé ou accéléré bon nombre des problèmes sous-jacents alimentant les autres défis, nous laissant dans une situation précaire », a-t-elle ajouté.

Photo : ONU/Manuel Elias Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint et chef du Bureau du contre-terrorisme de l’ONU, s’adresse au Conseil de sécurité (photo d'archives).

Les restrictions de mouvements liées à la Covid-19 compliquent les déplacements des terroristes

Les mesures prises par les États pour contenir la propagation du virus - telles que les restrictions de mouvements et de rassemblements - continuent de compliquer les déplacements des terroristes et la possibilité qu’ils puissent se rassembler ou accéder à des sites pouvant être des cibles potentielles en dehors des zones de conflit.

« Dans les zones de conflit, cependant, les terroristes ont maintenu leur capacité mobile et opérationnelle, malgré la pandémie », a souligné la cheffe du CTED.

En dehors des zones de conflit, le risque d'exposition à la propagande de l'EIIL et d'incitation de ce groupe terroriste a continué de croître à mesure que les gens - en particulier les jeunes - passent plus temps chez eux et en ligne, a alerté M. Voronkov.

« Cela pourrait entraîner une soudaine vague d'attaques dans certains pays, lorsque les restrictions de mouvement en lien avec la Covid-19 s'atténueront », a-t-il prévenu.

Si « la pandémie ne semble pas avoir augmenté la menace posée par l'EIIL ou d'autres groupes terroristes », selon Mme Coninsx, M. Voronkov a, toutefois, averti que les répercussions politiques et socio-économiques de la Covid-19 pourraient aggraver la menace à long terme posée par Daech et d'autres groupes terroristes en élargissant le réservoir d'individus réceptifs à la radicalisation et au recrutement.

Le combat parallèle contre le terrorisme et le virus est complexe et encore loin d’être terminé, reconnaît l’ONU.

« La pandémie de Covid-19 continuera probablement de présenter des défis importants et multiformes à la communauté internationale, y compris en relation avec la lutte contre le terrorisme », a concédé Mme Coninsx.

« Même si l'attention internationale s'est à juste titre déplacée vers la lutte contre le virus, nous devons veiller à ne pas compromettre le succès que nous avons obtenus dans la lutte contre le terrorisme », a toutefois déclaré la Sous-Secrétaire générale.