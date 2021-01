Covid-19 : la tendance à la hausse des cas et décès reprend dans le monde

« Après deux semaines de faible déclaration, probablement en raison de la période des vacances de fin d’année, la tendance générale à la hausse observée les semaines précédentes a repris, avec un peu moins de 5 millions de nouveaux cas déclarés la semaine dernière dans le monde », a précisé l’OMS, dans son dernier bulletin épidémiologique publié mardi soir.

Les derniers chiffres du rapport confirment une lente reprise de l’épidémie, qui s’est également traduite par une augmentation de plus de 10% du nombre des morts.

Comme les nouveaux cas, le nombre de nouveaux décès a également montré une tendance similaire, avec plus de 85.000 morts signalées la semaine dernière.

Augmentation des nouveaux dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie du Sud-Est

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, toutes les régions, à l’exception de l’Asie du Sud-Est, ont constaté cette tendance à la hausse des nouveaux cas. Dans ce lot, le Pacifique occidental, l’Afrique et les Amériques ont fait état d’une augmentation de plus de 30%. Mais c’est le continent américain, qui a représenté plus de la moitié de tous les nouveaux cas et 45 % de tous les nouveaux décès dans le monde au cours de la semaine écoulée.

Les Etats-Unis ont ainsi recensé plus de 1,7 million de cas en une semaine. Les quatre autres pays ayant signalé le plus grand nombre de cas sont le Royaume-Uni (417.620 cas), le Brésil (313.130 cas). Suit la Fédération de Russie, avec 165.167 cas, poursuivant ainsi la baisse observée de la semaine dernière avec une baisse de 12%). L’Allemagne clôt cette liste des cinq pays les plus touchés la semaine dernière, avec 142.861 cas, inversant la baisse de la semaine dernière, avec une augmentation de 15%.

Photo : UNICEF/Panjwani Ishika apprend par le biais de l'école en ligne, qui est devenue la nouvelle norme pour elle et environ 290 millions d'autres enfants en Inde, car les écoles ont fermé à cause de COVID-19.

Plus de morts au Royaume-Uni, Allemagne et Italie la semaine dernière

Plus largement, si le continent européen a connu une augmentation plus faible des nouveaux cas (10%), mais il représente toujours plus d’un tiers des nouveaux cas dans le monde. La région continue de signaler un nombre important de cas avec plus de 1,8 million de nouveaux cas et 36.000 nouveaux décès (hausse de 7%).

Les trois pays qui signalent le plus grand nombre de nouveaux cas restent les mêmes que la semaine dernière, à savoir le Royaume-Uni, la Russie et l’Allemagne. Ces trois pays représentent près de 40% de tous les cas signalés dans la région, le Royaume-Uni représentant presque le quart de tous les nouveaux cas.

Le Royaume-Uni concentre également plus de la moitié des décès comptabilisés la semaine dernière, avec 6.298 nouveaux morts. Comme avec les nouvelles contaminations, les autres pays ayant signalé le plus grand nombre de décès sont l’Allemagne (6.071 nouveaux décès, soit une hausse de 35 %) et l’Italie (3.409 nouveaux décès, soit une augmentation de 1%).

2,5 millions nouveaux cas et 38.000 nouveaux décès dans les Amériques

Dans les Amériques, plus de 2,5 millions de nouveaux cas et plus de 38.000 nouveaux décès ont été signalés dans la région, soit une augmentation de 30% et 18% respectivement par rapport à la semaine précédente.

Les pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas la semaine dernière sont les États-Unis (1,7 million de nouveaux cas, soit une augmentation de 35%) et le Brésil (313.130 nouveaux cas, soit une augmentation de 24%). Le nombre le plus élevé de nouveaux décès cette semaine a été signalé aussi aux États-Unis d’Amérique (20.633 nouveaux décès ; 20% d’augmentation), au Brésil (6.049 nouveaux décès ; soit une hausse de 23%).

UNICEF/Asselin La dépendance excessive à l’égard des activités traditionnelles telles que l’agriculture a laissé tous les pays les moins avancés (PMA) extrêmement vulnérables au choc économique causé par la Covid-19.

Une hausse de 30% des nouveaux cas et décès en Afrique

C’est de l’autre côté de l’Atlantique où l’OMS a enregistré la semaine dernière, le plus fort pourcentage d’augmentation des cas et des décès par rapport à la semaine précédente. En effet, le continent africain a fait état de 175.000 nouveaux cas et de 4.300 nouveaux décès, soit une augmentation de plus de 30% des nouveaux cas et des nouveaux décès, dépassant de loin les pics précédents en juillet 2020.

Selon l’OMS, les cas dans la région sont en hausse depuis la mi-septembre 2020, mais une augmentation plus importante a été observée depuis la fin novembre. Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés en Afrique du Sud (3.649 nouveaux décès et 125.287 nouveaux cas, soit une augmentation de plus de 25% des contaminations), au Nigeria (8.315 nouveaux cas, soit une augmentation de près de 50%).

Le troisième pays le plus touché dans la région Afrique de l’OMS reste le Zimbabwe. Avec 6.008 nouveaux cas, Harare a ainsi observé une hausse de presque 300%. Le pays a également enregistré une hausse de presque 200% de ces nouveaux décès. Il s’agit tout de même de 106 nouveaux décès, soit 0,7 nouveau décès pour 100.000.

Plus de 89 millions de cas et 1,9 million de morts dans le monde

Le Pacifique occidental a également fait état d’une augmentation de plus de 30% des nouveaux cas, tandis que le nombre de nouveaux décès a également augmenté de près de 15%.

En Asie du Sud-Est, la baisse du nombre de nouveaux cas et de nouveaux décès observée depuis la fin novembre 2020 se poursuit. Bien que la région de la Méditerranée orientale affiche une augmentation de plus de 10% des nouveaux cas, les nouveaux décès sont dans ces tendances similaires (10%), poursuivant ainsi une tendance à la baisse depuis le pic de la mi-novembre.

Plus d’un an après l’apparition du premier cas, l’épidémie de coronavirus a fait plus d’1,94 million de morts. Et il y plus de 89,7 millions de cas recensés à travers la planète, selon le dernier comptage établi mercredi par l’OMS.