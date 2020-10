Covid-19 : Sanofi et GSK fourniront 200 millions de doses de leur vaccin au mécanisme soutenu par l’OMS

Les deux groupes pharmaceutiques ont ainsi « l’intention de mettre à la disposition » du programme « 200 millions de doses de leur vaccin contre la Covid-19 fait à base de protéines recombinantes avec adjuvant ». Naturellement, si celui-ci est approuvé par les autorités réglementaires et « sous réserve de la passation de contrats ».

« La signature de cette déclaration d’intention est une étape importante de notre partenariat, et je me félicite de l’engagement de Sanofi et GSK en faveur de l’objectif de COVAX d’un accès équitable aux vaccins anti-Covid-19 », a déclaré le Dr. Seth Berkley, Directeur exécutif de GAVI Alliance, cité dans le communiqué.

La Facilité COVAX est dirigée par l’Alliance Gavi et vise à assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous, partout dans le monde. Pour cette Agence basée Genève, cette déclaration « non contraignante » est « une étape essentielle pour garantir que les doses de vaccin, si elles sont approuvées et homologuées, seront mises à la disposition de tous les pays et économies participant au mécanisme COVAX ».

A ce stade, il n’existe aucun traitement approuvé par l’OMS contre le nouveau coronavirus, qui a tué plus de 1,16 million de personnes dans le monde. Et selon les médias, les candidats vaccins de Sanofi et de GSK sont toujours en cours d’essais de phase 1 et 2. Les premiers résultats seraient attendus pour début décembre.

L’Alliance Gavi encourage les autres fabricants de vaccins à adhérer à Covax

En attendant, l’Alliance Gavi cherche à obtenir des doses « des candidats vaccins les plus prometteurs » afin que les 184 pays participants impliqués dans le Mécanisme COVAX puissent s’assurer que leurs groupes les plus à risque, tels que les travailleurs de la santé, aient rapidement accès à des doses d’un vaccin sûr et efficace. « C’est la meilleure chance de mettre fin à la phase aiguë de cette pandémie, et nous encourageons les autres fabricants de vaccins à travailler avec nous pour atteindre cet objectif mondial commun », a insisté le Dr. Berkley.

Avec son dispositif Covax, l’OMS et ses partenaires visent à acheter, répartir équitablement et fournir 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 sûrs et efficaces d’ici la fin 2021.

Gavi codirige COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT Accelerator). Il s’agit de coordonner la Facilité COVAX, soit le mécanisme mondial de partage des risques pour l’achat groupé et la distribution équitable de futurs vaccins contre la COVID-19.

A noter que la Facilité COVAX fait partie de COVAX, une collaboration mondiale de gouvernements, d’organisation sanitaires internationales, d’entreprises et d’organismes philanthropiques visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable à des vaccins contre la Covid-19. COVAX est co-dirigé par Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l’OMS.

Il constitue l’axe vaccinal du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur ACT). Plus de 180 pays ont récemment adhéré à ce mécanisme pour obtenir l’accès à des vaccins, rapidement et à des conditions financières avantageuses, afin de pouvoir faire face à l’ampleur de la pandémie mondiale de Covid-19.