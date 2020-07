Gabon : un expert de l’ONU salue la dépénalisation de l'homosexualité

Le 29 juin 2020, le sénat gabonais a voté la suppression de la disposition du Code pénal qui criminalisait l'homosexualité dans ce pays d’Afrique centrale, suite à un vote de l’assemblée nationale le 23 juin.

« Je félicite l'État gabonais pour sa décision, car elle établit une protection précieuse pour les gays, lesbiennes, bisexuels, les personnes trans et de genre variant au Gabon, et leur fait savoir qu'ils se trouvent dans un pays où leur dignité et leur intégrité sont valorisées », a déclaré Victor Madrigal-Borloz, l'Expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, dans un communiqué.

« Les pays qui, dans le monde, continuent à criminaliser l'homosexualité et d'autres formes d'orientation sexuelle et d'identité de genre doivent, sans exception, prendre note de ces événements et examiner leur propre cadre juridique afin de se conformer pleinement à cet impératif des droits de l'homme », a ajouté l'expert

La criminalisation de l'homosexualité est l'une des causes profondes des violations graves et généralisées des droits de l'homme sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. « Ces formes de criminalisation des rapports sexuels consensuels entre adultes violent le droit international relatif aux droits de l'homme », a rappelé M. Madrigal-Borloz.

NOTE

Les Experts indépendants font partie de ce qu’on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Le terme « procédures spéciales », qui désigne le plus grand corps d’experts indépendants au sein du système onusien des droits de l’homme, est généralement attribué aux mécanismes indépendants d’enquête et de supervision mis en place par le Conseil des droits de l’homme afin de traiter de la situation spécifique d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde.

Les experts des procédures spéciales travaillent bénévolement ; ils n’appartiennent pas au personnel de l’ONU et ne perçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou de toute organisation et exercent leurs fonctions à titre individuel.