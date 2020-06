Mali : des experts de l’ONU dénoncent l'absence de criminalisation des mutilations génitales féminines

Les mutilations génitales féminines (MGF) se poursuivent en toute impunité au Mali, constate le CEDAW, qualifiant d’« échec » la non criminalisation de cette « pratique inhumaine ».

Dans un rapport publié mercredi, le CEDAW indique que des millions de femmes et de filles de ce pays du Sahel sont soumises à des « violations graves et systématiques de leurs droits » par le biais des MGF, une pratique traditionnelle qui implique l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales.

Le Comité onusien a souligné les souffrances considérables que cette pratique inflige aux femmes et aux jeunes filles dès leur plus jeune âge. « (Elle) a de graves effets sur la santé physique et psychologique, y compris la santé sexuelle et reproductive, et affecte le développement de la victime à la fois immédiatement et tout au long de sa vie », a-t-il déclaré. Le rapport note également que certaines filles sont mortes après l'intervention.

La nature étendue et organisée des violations au Mali est également détaillée. Le pays compte environ 20 millions d'habitants dont la moitié sont des femmes. « En 2015, 82,7 % des femmes âgées de 15 à 49 ans et 76,4 % des filles âgées de 0 à 14 ans avaient subi des mutilations génitales féminines. Le caractère systématique découle également du fait que l'État partie n'a délibérément pas interdit cette pratique, entravant l'accès des victimes à la justice et permettant qu'elle se poursuive en toute impunité », a précisé le rapport.

Le Mali a la plus forte prévalence de MGF en Afrique de l'Ouest

Le Mali a la plus forte prévalence de MGF en Afrique de l'Ouest, alors que la plupart des pays de la région, notamment le Nigéria, le Sénégal et le Togo, ont adopté des lois interdisant cette pratique, indique le rapport. Les recherches indiquent une réduction significative de la prévalence dans les pays où les gouvernements ont adopté et appliqué des sanctions pénales contre les MGF.

Le Mali a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1985 et a adhéré au protocole facultatif en 2000. Le gouvernement malien a proposé à plusieurs reprises entre 2002 et 2017 des projets de loi visant à interdire les MGF et la violence sexiste, mais n'a pas réussi à adopter ces projets de loi en raison de l'opposition des chefs religieux.

Dans son rapport, le Comité conclut que Bamako n'a pas respecté son obligation de diligence raisonnable pour adopter et appliquer une loi interdisant les MGF, violant ainsi le droit des femmes maliennes à vivre à l'abri de la violence et de la discrimination fondées sur le sexe.

Le Comité a formulé 31 recommandations d'action. Celles-ci comprennent l'adoption du projet de loi sur la prévention et la répression de la violence sexiste, la fourniture d'une assistance aux victimes et l'instauration d'un dialogue national sur les MGF.

Les membres du CEDAW se sont rendus au Mali en décembre 2018 pour mener une enquête confidentielle sur les allégations des organisations de la société civile selon lesquelles les femmes maliennes auraient subi des MGF et que peu de progrès auraient été réalisés pour les éliminer. Le Comité a souligné qu'il avait reçu l'entière coopération du gouvernement malien à tous les stades de la procédure. À cet égard, il reste prêt à continuer à travailler avec le gouvernement, les chefs religieux et communautaires et les autres parties prenantes à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les MGF dans tout le Mali.