Covid-19 : l’ONU appelle à soutenir les parents qui travaillent et leurs familles

Les familles sont les premières victimes de la pandémie de Covid-19. Les parents ont la responsabilité de protéger leur famille, de prendre soin des enfants non scolarisés et, en même temps, de poursuivre leurs responsabilités professionnelles. Sans le soutien de leurs parents, la santé, l'éducation et le bien-être émotionnel des enfants peuvent être menacés.

« Être parent a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Antonioo Guterres sur son compte Twitter. « À l'occasion de la Journée mondiale des parents, j'appelle à l'adoption de politiques plus favorables à la famille sur le lieu de travail, en particulier face à la Covid-19 », a-t-il ajouté.

En introduisant des politiques et des pratiques adaptées aux familles, les entreprises et les organisations seront mieux placées pour promouvoir la sécurité et le bien-être des enfants tout en offrant un soutien primordial à leurs employés, estime l’ONU.

Dans une note technique commune, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l'Organisation internationale du travail (OIT) et ONU Femmes soulignent qu'en donnant aux parents qui travaillent le temps, les informations, les services et les ressources dont ils ont besoin pour faire face à la crise, les politiques et les pratiques favorables aux familles peuvent faire une différence cruciale.

L'emploi, la protection des revenus, les congé payé pour s'occuper des membres de la famille, des conditions de travail flexibles et un accès à des services de garde d'urgence sont des mesures importantes qui permettent aux travailleurs de se protéger et de prendre soin d'eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs proches, minimisant ainsi les conséquences de cette pandémie.

En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 1er juin, Journée mondiale des parents, pour mettre à l'honneur les mères et pères du monde entier. Cette Journée rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants.