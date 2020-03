Covid-19 : la FIFA et l’OMS unissent leurs efforts pour combattre la pandémie

Recourir au pouvoir du football pour vaincre le coronavirus, c’est la nouvelle arme que compte utiliser l’OMS, avec l’appui de la FIFA, alors que la pandémie de Covid-19 a infecté plus de 350.000 personnes.

Depuis le siège de l’OMS à Genève, le Directeur général de l’agence onusienne, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le Président de la FIFA, Gianni Infantino, ont lancé une campagne intitulée Faites passer le message pour battre le coronavirus.

Cette campagne, qui sera déroulée dans les prochains jours avec des vidéos et des graphiques en plusieurs langues, vise à sensibiliser toutes les personnes dans le monde sur la nécessité de bien se protéger et de protéger les autres du Covid-19 avec cinq actions indispensables :

Bien se laver les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Se couvrir son nez et la bouche avec un mouchoir ou le pli du coude lorsqu’on éternue ou renifle.

Eviter de toucher son visage, ses yeux, sa bouche et son nez, surtout lorsque les mains ne sont pas lavées.

Se maintenir à une distance d’au moins un mètre des autres personnes pour éviter tout risque de contamination.

Se tenir informer des dernières informations fournies par les autorités sur le coronavirus, des derniers conseils à suivre et contacter les services médicaux si l’on ressent des symptômes liés au Covid-19.

Matchs de football suspendus

Il y a six mois, la FIFA et l’OMS s’étaient déjà associées pour lancer une campagne visant à promouvoir une bonne santé pour tous. A l’époque, les deux organisations ne pensaient avoir à combattre une pandémie qui menace désormais tous les pays et toutes les personnes sans distinction.

Si les matchs de football ont été depuis suspendus pour limiter la propagation du virus, les deux organisations ont décidé de renforcer leur collaboration en vue de vaincre la pandémie.

« Le football peut atteindre des millions de personnes, en particulier les jeunes, que les responsables sanitaires ne peuvent pas », a reconnu le Dr. Tedros lors d’une conférence de presse.

M. Infantino également présent lors de cette conférence de presse, mais assis à distance du Dr Tedros pour limiter le risque d’infection et montrer l’exemple, a salué le dévouement du personnel du secteur de la santé « qui font passer la vie des autres avant la leur dans le combat contre cette maladie ».

« Le football représente beaucoup pour des milliards de personnes dans le monde. Il est donc clair que nous devons faire preuve de leadership et de solidarité dans ces jours difficiles », a dit le Président de la FIFA, soulignant la nécessité de faire preuve « d’un esprit d’équipe ». « Donc nous devons faire passer le message à travers le monde et le football veut aider ».

Le Français Djorkaeff et le Camerounais Eto'o participent à la campagne

28 joueurs de football participent à cette campagne conjointe de l’OMS et de la FIFA pour appeler les peuples du monde entier à arrêter la propagation du Covid-19. L’Espagnol Iker Casillas, le Français Youri Djorkaeff, l’Argentin Lionel Messi et le Camerounais Samuel Eto’o participent à cette campagne dans laquelle contribuent également l’Italien Gianluigi Buffon, l’Anglais Michael Owen et l’Ivoirien Yaya Touré.

La FIFA a donné une contribution de 10 millions de dollars au fonds de solidarité de l’OMS pour la réponse au Covid-19. A ce jour, ce fonds a recueilli plus de 70 millions de dollars en seulement 10 jours de la part de plus de 187.000 personnes et organisations à travers le monde, s’est félicité le Dr. Tedros.

« Nous devons rappeler à tous que nous sommes une seule humanité. La santé passe en premier. Tout le reste est secondaire », a dit le Président de la FIFA. « Nous devons être forts et suivre les conseils de l’OMS et des gouvernements ».

« Comme au football, en agissant ensemble avec détermination, discipline et en faisant preuve d’un esprit d’équipe, nous gagnerons », a souligné M. Infantino.