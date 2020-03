Covid-19 : les cinq conseils de l’OMS pour maintenir une bonne santé physique et mentale

Confinement à domicile, interdiction ou limitation des déplacements, chômage technique ou télétravail imposés, écoles fermées, difficile conciliation entre vie professionnelle et personnelle… La pandémie de Covid-19 a dramatiquement changé la vie de millions de personnes à travers le monde.

Alors que de nombreuses personnes voient leurs modes de vie profondément transformés par le coronavirus, l’OMS a rappelé que ses recommandations en matière de santé publique ne s’appliquent pas qu’aux gouvernements.

« Nous avons également des conseils pour les individus du monde entier, en particulier ceux qui s'adaptent maintenant à une nouvelle réalité », a déclaré vendredi le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS lors d’un point de presse à Genève. « Nous savons que pour beaucoup de gens, la vie est en train de changer radicalement », a-t-il reconnu.

« Pendant cette période difficile, il est important de continuer à prendre soin de votre santé physique et mentale », a souligné le Dr Tedros. « Cela vous aidera non seulement à long terme, mais vous aidera également à combattre le Covid-19 si vous l'attrapez », a-t-il dit.

Cinq conseils de base

Le chef de l’OMS a rappelé cinq conseils de base pour tous.

Tout d'abord, adopter un régime alimentaire sain et nutritif « qui aide votre système immunitaire à fonctionner correctement », a-t-il dit.

Deuxièmement, le Directeur général a également appelé à limiter les consommations d'alcool et éviter les boissons sucrées.

Troisièmement, arrêter de fumer. « Le tabagisme peut augmenter votre risque de développer une maladie grave si vous êtes infecté par le Covid-19 », a souligné le Dr. Tedros.

Quatrièmement, chaque personne doit régulièrement pratiquer des exercices physiques. L'OMS recommande 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes et une heure par jour pour les enfants.

« Si vos directives locales ou nationales le permettent, sortez pour une promenade, une course ou une balade à l'extérieur et gardez une distance de sécurité avec les autres », a déclaré le Dr Tedros. « Si vous ne pouvez pas quitter la maison, trouvez une vidéo d'exercice en ligne, dansez sur de la musique, faites du yoga ou montez et descendez les escaliers », a-t-il conseillé.

Pour les personnes qui travaillent depuis leur domicile, l’OMS recommande de ne pas rester assis dans la même position pendant de longues périodes. « Levez-vous et faites une pause de trois minutes toutes les 30 minutes », a dit le Directeur général.

Enfin, si la santé physique est importante, la santé mentale ne doit pas être négligée, rappelle l’OMS. « Il est normal de se sentir stressé, confus et effrayé pendant une crise. Parler à des gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance peut vous aider », a rappelé le Dr Tedros.

« Soutenir d'autres personnes dans votre communauté peut vous aider autant qu'elles le font. Vérifiez que vos voisins, votre famille et vos amis se portent bien. La compassion est un médicament », a dit le chef de l’OMS.

Dans cette période de crise, le Dr Tedros a rappelé l’importance de se changer les idées en écoutant de la musique par exemple, ou en lisant des livres ou en jouant à des jeux.

« Et essayez de ne pas lire ou regarder trop d’actualités si cela vous inquiète », a-t-il dit. « Obtenez vos informations auprès de sources fiables une ou deux fois par jour ».

L’OMS a annoncé qu’elle fournirait dans les prochains jours et prochaines semaines plus de conseils sur la façon de rester en bonne santé à la maison.

OMS La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, notamment dans cette période de restrictions liées à la pandémie de coronavirus

Nouveau service de messagerie d'alerte santé sur WhatsApp et Facebook

Pour accroître l'accès à des informations fiables au plus grand nombre, l'OMS a collaboré avec WhatsApp et Facebook pour lancer un nouveau service de messagerie d'alerte santé. Ce service fournira les dernières nouvelles et informations sur le Covid-19, y compris des détails sur les symptômes et comment se protéger.

Ce service alerte santé est actuellement disponible en anglais et sera introduit dans d'autres langues la semaine prochaine. « Pour y accéder, envoyez le mot « hi » au numéro suivant sur WhatsApp: +41 798 931 892. L’OMS mettra des informations sur ce service alerte par messagerie sur son site internet : https://www.who.int/fr/COVID-19

« Le Covid-19 pèse tellement sur nos vies », a dit le Dr Tedros. « Mais cela nous apporter aussi quelque chose de spécial - la possibilité de nous rassembler en tant qu’humanité - de travailler ensemble, d’apprendre ensemble, de grandir ensemble ».