Le PAM fournit du matériel médical pour soutenir la réponse de la Chine face au Covid-19

« Le PAM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement chinois pour s’assurer que l’aide soit alignée sur les priorités nationales du pays », a déclaré le Directeur pays du PAM en Chine, Sixi Qu dans un communiqué.

Le PAM fournit du matériel d’oxygénation extracorporelle par membrane et des ventilateurs non invasifs pour traiter les patients en état critique

Pour aider Beijing à traiter les cas graves de Covid-19, l’agence onusienne fournit du matériel d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) et des ventilateurs non invasifs (VNI) pour traiter les patients en état critique.

Le premier lot de 50 VNI a été livré hier dimanche dans la capitale chinoise à la Fédération caritative du Hubei.

L’équipement devrait arriver à Wuhan mercredi 18 mars.

L’agence onusienne est en contact étroit avec les autorités compétentes pour fournir un soutien d’urgence et aider à l’achat de matériel médical indispensable. En plus de l’équipement médical, le PAM assure également le transport aérien stratégique d’articles essentiels.

« Notre expertise et nos outils seront également utilisés pour une évaluation conjointe de COVID-19 », a ajouté le chef du Bureau du PAM.

Plus largement, l’agence onusienne basée à Rome indique travailler pour « atténuer les conséquences à long terme de la pandémie Covid-19 sur les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles dans les zones rurales ».

« L’épidémie de Covid-19 a été dévastatrice et nécessite une réponse sans précédent », insiste d’ailleurs le PAM.

En février, les chefs des agences des Nations Unies basées à Rome, - l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le PAM -, ont publié une déclaration pour exprimer leur solidarité avec la Chine et s’engager à la soutenir.