Ouragan Dorian aux Bahamas : l’ONU appuie les opérations de secours du gouvernement

A Nassau, la capitale des Bahamas, le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Mark Lowcock, devait rencontrer le Premier ministre, Hubert Minnis.

La rencontre devait porter sur l’appui de l’ONU aux efforts en cours et permettre aux Nations Unies d'exprimer leur solidarité avec le peuple et le gouvernement des Bahamas.

Après les terribles dégâts causés par l’ouragan Dorian aux Bahamas, le plus fort ayant touché l’Etat insulaire des Caraïbes, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s'est dit, pour sa part, profondément préoccupé par le sort des dizaines de milliers de personnes à Grand Bahama et à Abacos, les deux iles des Bahamas les plus touchées par l’ouragan Dorian.

« L’ONU soutient les efforts de sauvetage et de secours actuellement déployés par le gouvernement et fait partie des équipes d’évaluation qui doivent être déployées aujourd’hui dans les zones touchées », a précisé le porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration de presse publiée mercredi.

« L'ouragan Dorian a laissé une traînée de destruction », a déclaré sur Twitter le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) qui souligne que des milliers personnes ont tout perdu et ont un besoin urgent d'abris, d'eau potable, de nourriture et de médicaments.

António Guterres appelle les donateurs à fournir les fonds nécessaires pour financer la réponse humanitaire et les efforts de relèvement dès que les besoins seront connus. Le chef de l’ONU a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’ouragan et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.