Ouragan Dorian aux Bahamas : l'ONU va envoyer 8 tonnes de vivres

« Le PAM a acheté 8 tonnes de repas prêt-à-manger et organise leur transport vers les Bahamas pour qu’ils puissent être distribués aux populations concernées », a indiqué dans un communiqué, Hervé Verhoosel, porte-parole du PAM à Genève.

Selon cette agence spécialisée de l’ONU basée à Rome, ces vivres viendront de Miami, aux États-Unis, et seront distribuées aux populations touchées. Quelques 85 tonnes seront également envoyées au cours des trois prochains mois.

Le PAM a également annoncé la mise en place d’une opération d’urgence limitée de 5,4 millions de dollars qui, pendant trois mois, devrait aider 39.000 personnes.

« Les projections réalisées juste avant l’impact du cyclone indiquent que plus de 76.000 personnes à Abacos et Grand Bahama pourraient avoir besoin de nourriture ou d’aide humanitaire », a-t-il ajouté. Il s’agit toutefois de chiffres préliminaires et le PAM attend les résultats de l’évaluation en cours pour disposer d’un chiffre plus précis.

Les équipes d’évaluation ont effectué une première mission de reconnaissance aérienne dans les îles touchées le 4 septembre, dans le but de déplouer les équipes sur le terrain le plus rapidement possible. Une autre évaluation conjointe aura lieu ce vendredi.



Photo US Coast Guard District 7 Les ravages causés par l'ouragan Dorian sont visibles à Treasure Cay, aux Bahamas. Les garde-côtes américains appuient les autorités des Bahamas dans les efforts de secours. (4 septembre 2019)

L’urgence de traiter les personnes souffrant de maladies chroniques

Par ailleurs, le PAM est en train de mettre en place un pont aérien depuis le centre de l’ONU à Panama pour acheminer des infrastructures de stockage, des groupes électrogènes et des bureaux préfabriqués vers les deux principales îles des Bahamas afin d’y créer deux plates-formes logistiques.

L’agence onusienne fournit aussi des équipements satellites pour assurer la connectivité entre les secouristes dans toutes les îles touchées.

« Le PAM continue d’appuyer les efforts de l’Agence de gestion des catastrophes des Caraïbes (CDEMA) et du gouvernement bahamien afin d’identifier les besoins les plus urgents et de fournir une assistance dans les domaines vitaux tels que l’alimentation, les télécommunications et la logistique », a précisé M. Verhoosel.

Parmi les autres besoins immédiats, il y a le traitement des personnes souffrant de maladies chroniques, telles que celles atteintes de diabète et d’insuffisance rénale, a déclaré aux journalistes à Genève, Dr Ian Norton, responsable de l’Initiative des équipes médicales d’urgence de l’OMS.

« Nous savons maintenant que l’hôpital de Freeport, situé à Grand Bahama, est gravement inondé d’eau contaminée par des eaux usées et qu’il doit donc être remplacé temporairement par un hôpital de campagne », a-t-il ajouté.

Alors que de nombreux autres centres médicaux sont inondés, des équipes de santé internationales se rendent aux Bahamas pour dispenser des soins cliniques et aider les victimes à sécuriser leurs approvisionnements en nourriture, en eau et en assainissement.

« Je ne peux pas vous dire que nous avons accès à chaque îlot, mais les secteurs les plus importants de chaque île ont été atteints », a précisé Dr Norton. « Nous avons certainement vu de plus en plus de rapports du côté de la santé indiquant qu’ils cherchent des abris, de la nourriture et nous essayons d’évaluer où les populations déplacées sont présentement ».