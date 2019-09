L’ONU solidaire des Bahamas fortement dévastés par l’ouragan Dorian

L’ouragan a touché l’archipel des Caraïbes à un niveau de catégorie 5. Selon les premières informations rapportées par la presse, les dégâts causés par Dorian aux Bahamas sont importants. Plus de 13.000 maisons pourraient avoir été endommagés ou détruites par l’ouragan.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit « profondément attristé par les terribles dévastations causées par l'ouragan Dorian ».

« L’ONU continuera d’appuyer les efforts de sauvetage et de secours en cours conduits par le gouvernement », a déclaré son porte-parole dans une déclaration de presse publiée lundi.

« Nous sommes solidaires avec toutes les personnes touchées par la destruction et la dévastation de l’ouragan Dorian », a, pour sa part, déclaré la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, sur Twitter.

« Nous surveillons la situation de près et invitons la communauté internationale à se tenir prête à apporter son aide », a ajouté Mme Espinosa.

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a déjà déployé des membres de son personnel à Nassau, la capitale des Bahamas. « L’équipe soutient les activités liées aux évaluations, à la coordination et à la gestion de l’information en réponse aux conséquences de l’ouragan Dorian », a indiqué le bureau d’OCHA pour les Amériques sur son compte Twitter.

L’équipe d’OCHA déployée à Nassau collabore avec l’agence nationale de gestion des urgences des Bahamas, l’agence de gestion des urgences et catastrophes des Caraïbes et d’autres agences onusiennes dans la mise en place d’un centre de coordination et pour organiser les informations provenant de différentes sources afin de mieux coordonner l'action humanitaire.