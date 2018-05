Liban : après les élections législatives, l’ONU appelle les dirigeants politiques à travailler dans un esprit d'unité

« Les élections représentent une étape essentielle dans le renforcement des institutions étatiques libanaises et la consolidation de sa tradition démocratique », a souligné le porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration à la presse publiée mardi soir.

Alors que les différents partis ayant remporté des sièges au parlement libanais entrent dans une nouvelle phase de négociations, le chef de l’ONU « attend avec intérêt » la formation du nouveau gouvernement

M. Guterres « appelle les dirigeants politiques libanais à travailler dans un esprit d'unité et en vue de faire avancer le programme ambitieux défini par le Liban et ses partenaires internationaux », a précisé son porte-parole.

« L’ONU continue de soutenir le Liban et sa souveraineté, sa stabilité et son indépendance politique », a rappelé le porte-parole du Secrétaire général, conformément à l'Accord de Taëf signé par les parties libanaises en 1989 afin de mettre fin à la guerre civile et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.