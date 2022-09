Syrie : réapparition préoccupante de cas de choléra dans six gouvernorats - OMS

Pour la première fois depuis plus de dix ans, le choléra, une infection diarrhéique aiguë, a refait son apparition en Syrie. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, 23 personnes en sont mortes et plus de 250 d’autres ont été touchées par cette maladie. La faute au non-traitement des eaux, dont les infrastructures ont été détruites par la guerre.