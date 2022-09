Photo ONU/Eskinder Debebe Csaba Kőrösi a été élu Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

1. Un Hongrois prend la Présidence

Une nouvelle session signifie un nouveau Président de l'Assemblée générale. L'actuel Président, Abdulla Shahid des Maldives, se retirera, et Csaba Kőrösi de Hongrie prendra le relais pour les douze prochains mois.

La passation aura lieu le lundi 12 septembre ; M. Shahid clôturera la 76e session de l'Assemblée générale dans la matinée, et la première plénière de la 77e session aura lieu mardi après-midi.

M. Kőrösi a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères de son pays, son poste le plus récent étant celui de Directeur de la durabilité environnementale au bureau du Président hongrois. Il a travaillé sur les questions onusiennes depuis plusieurs années, et la Présidence n'impliquera probablement pas trop de temps d'apprentissage : M. Kőrösi a été Vice-Président de l'Assemblée générale lors de la 67e session en 2011-2012.

© UNICEF/Seyba Keïta L'éducation est considérée comme une solution cruciale aux multiples crises au Sahel.

2. Sommet sur la transformation de l'éducation

Comme d'habitude, l'attention internationale (ainsi qu'un grand nombre de policiers et des plaintes des habitants de New York concernant les embouteillages) sera centrée sur la semaine du débat de haut niveau, qui commence le mardi 20 septembre.

Cependant, le Sommet sur la transformation de l’éducation, qui a lieu la semaine précédente au siège de l'ONU – les vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 septembre – est présenté comme un événement majeur par l'organisation.

Vendredi est la "Journée de mobilisation", qui sera dirigée et organisée par des jeunes, permettra aux jeunes de faire part de leurs préoccupations concernant leur éducation aux décideurs, et se concentrera sur la mobilisation du public mondial, des jeunes, des enseignants, de la société civile et d'autres, pour soutenir la transformation de l'éducation à travers le monde.

La deuxième journée est consacrée aux solutions et est conçue pour être une plate-forme d'initiatives qui contribueront à transformer l'éducation. La journée est regroupée autour de cinq thèmes : écoles inclusives, équitables, sûres et saines ; apprentissage et compétences pour la vie ; travail et développement durable ; enseignants, enseignement et profession enseignante ; apprentissage et transformation numériques ; et financement de éducation.

Le troisième jour, le lundi 19 septembre, est la Journée des dirigeants, profitant du fait que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement se rendront à New York cette semaine-là. Attendez-vous à une multitude de déclarations nationales d'engagement de la part de ces dirigeants.

ONU Info/Anton Uspensky Le soleil se lève sur le chemin des ODD sur l'esplanade devant le bâtiment de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

3. Moment ODD

Le Moment ODD de cette année, qui aura lieu entre 08h30 et 10h00 le lundi 19 septembre, juste avant la Journée des dirigeants du Sommet sur la transformation de l'éducation, sera l'occasion de recentrer l'attention sur les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU, un projet pour un avenir plus juste pour les personnes et la planète.

S'exprimant lors du Forum politique de haut niveau - un forum annuel clé pour le développement - en juillet, Amina Mohammed, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, a déclaré que les transitions dans les domaines des énergies renouvelables, des systèmes alimentaires et de la connectivité numérique ainsi que « les investissements dans le capital humain, le financement des opportunités », sont nécessaires pour transformer les crises multiples en opportunités.

Mme Mohammed a déclaré que le Moment de cette année sera « l'occasion de se concentrer sur ces transitions profondes et sur le travail nécessaire pour nous remettre sur la bonne voie ». Ce sera également une étape importante dans la perspective du Sommet des ODD de 2023.

Le Moment de l'année dernière a été remarquable par l'implication des mégastars coréennes BTS, qui ont réfléchi à l'énorme perturbation causée par la pandémie de Covid-19, et ont contesté l'idée qu'elles font partie d'une « génération perdue » à cause de la Covid-19.

PNUD Chine Des femmes de la minorité ethnique Lisu, de la province de Yunna, en Chine.

4. Les droits des minorités

Le 18 décembre 1992, les États membres de l'ONU ont adopté la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (Déclaration des Nations Unies sur les droits des minorités), décrite par l'ONU comme un instrument clé concernant les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des personnes appartenant à des minorités.

Le mercredi 21 septembre, dans la salle du Conseil de tutelle, une réunion de haut niveau aura lieu, dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Déclaration.

S'exprimant en juin, Paolo David, chef de la Section de l’ONU pour les droits humains des peuples autochtones et des minorités, a déclaré que, si l'adoption de la Déclaration avait apporté de l'espoir il y a trois décennies, ce sentiment s'était rapidement dissipé en raison du conflit armé dans l'ex-Yougoslavie. M. David a noté que les minorités continuent d'être instrumentalisées dans de nombreux conflits, notamment en Ukraine, en Éthiopie, au Myanmar, au Soudan du Sud, en Syrie et au Yémen.

Aujourd'hui, les minorités sont confrontées à des obstacles et à des défis sans précédent, selon l'ONU. Dans de nombreux pays, elles font face à des menaces telles que les discours de haine en ligne et sont privées de leurs droits de citoyenneté.

L'événement est présenté comme une occasion de faire le point sur les contraintes et les réalisations, de partager des exemples de bonnes pratiques et de fixer des priorités pour l'avenir.

© PNUD Les 17 objectifs de développement durable sont un plan d'action visant à assurer un avenir meilleur et durable pour tous.

5. Semaine des objectifs mondiaux

Le débat général chevauchera la Semaine des objectifs mondiaux qui, malgré son nom, est en fait un programme de neuf jours d'événements virtuels et en personne se déroulant du 16 au 25 septembre, impliquant plus de 170 partenaires de la société civile, des entreprises, des universités, et le système des Nations Unies, pour accélérer l'action sur les objectifs de développement durable (ODD).

Il y a trop d'événements pour les énumérer en entier ici, mais ils incluent la Semaine du climat de la ville de New York, couvrant un large éventail de défis liés au climat ; le Forum du secteur privé des Nations Unies, géré par le Pacte mondial des Nations Unies, qui rassemble des entreprises, les Nations Unies et la société civile, pour faire face aux crises mondiales ; et le lancement du Projet d’action climatique de Take Action Global, qui rassemble des classes de plus de 140 pays, pour une série d'entretiens en direct, de visites d'écoles et d’actions sur les réseaux sociaux.