Le chef de l'ONU s'exprimait à l'ouverture de la dixième conférence d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui se déroule jusqu'au 26 août.

M. Guterres a souligné certains des défis actuels pour la paix et la sécurité mondiale, le monde étant soumis à un stress accru en raison de la crise climatique, des inégalités criantes, des conflits et des violations des droits de l'homme, ainsi que des ravages causés par la pandémie de Covid-19.

Le désarmement, pas la désunion

Il a déclaré que la réunion se déroulait au milieu de ces défis, et à un moment de danger nucléaire jamais vu depuis l'apogée de la guerre froide.

« Les tensions géopolitiques atteignent de nouveaux sommets. La concurrence l'emporte sur la coopération et la collaboration. La méfiance a remplacé le dialogue et la désunion a remplacé le désarmement. Les États recherchent une fausse sécurité en stockant et en dépensant des centaines de milliards de dollars pour des armes apocalyptiques qui n'ont pas leur place sur notre planète », a-t-il déclaré.

Actuellement, près de 13.000 armes nucléaires sont détenues dans les arsenaux du monde entier, a-t-il ajouté.

« Tout cela à un moment où les risques de prolifération augmentent et où les garde-fous pour empêcher l'escalade s'affaiblissent. Et quand les crises - avec des sous-entendus nucléaires - s'enveniment, du Moyen-Orient à la péninsule coréenne. A l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et à de nombreux autres facteurs dans le monde ».

M. Guterres a déclaré qu'aujourd'hui, l'humanité n'était « qu'à un malentendu, à une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire ».

Une nouvelle voie

Le Secrétaire général a souligné l'importance du traité de non-prolifération, affirmant qu'il était « plus que jamais » nécessaire, tandis que la réunion d'examen offre l'occasion « d'engager l'humanité sur une nouvelle voie vers un monde exempt d'armes nucléaires ».

Il a présenté cinq domaines d'action, à commencer par le renforcement et la réaffirmation de la norme contre l'utilisation des armes nucléaires, qui nécessite un engagement ferme de toutes les parties au traité.

« Nous devons renforcer toutes les voies de dialogue et de transparence. La paix ne peut s'installer en l'absence de confiance et de respect mutuel », a-t-il déclaré.

Les pays doivent également « travailler sans relâche » pour atteindre l'objectif d'élimination des armes nucléaires, ce qui commence par un nouvel engagement à réduire leur nombre.

Cela implique également de renforcer les accords et cadres multilatéraux sur le désarmement et la non-prolifération, ce qui inclut le travail important de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

S'attaquer aux tensions latentes

Pour son troisième point, M. Guterres a mis l'accent sur la nécessité d'aborder les « tensions latentes » au Moyen-Orient et en Asie.

« En ajoutant la menace des armes nucléaires à des conflits durables, ces régions se rapprochent de la catastrophe. Nous devons redoubler notre soutien au dialogue et à la négociation pour apaiser les tensions et forger de nouveaux liens de confiance dans des régions qui en ont trop peu vu », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général a également appelé à promouvoir l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire, par exemple à des fins médicales, en tant que catalyseur pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD).

Enfin, il a exhorté les gouvernements à remplir tous les engagements en suspens dans le cadre du traité, « et à faire en sorte qu'il reste adapté en ces temps difficiles ».

AEIA Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi (au centre), s'est adressé aux journalistes mardi après son arrivée à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine.

Une dimension inattendue

Le Directeur de l'AIEA, l'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, a expliqué que le « spectre de la guerre » avait conféré une dimension nouvelle et inattendue à la sûreté nucléaire en Ukraine.

Rafael Mariano Grossi a déclaré qu'au début du conflit, qui dure maintenant depuis près de six mois, il avait énoncé les sept piliers de la sûreté nucléaire qui ne devraient jamais être violés. Il s'agit notamment de respecter l'intégrité physique des centrales nucléaires et de veiller à ce que le personnel puisse exercer ses fonctions sans pression indue.

« Ces sept principes ont tous été foulés aux pieds ou violés depuis le début de cet épisode tragique », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Si l'AIEA a pu travailler avec l'Ukraine pour restaurer les systèmes de la centrale nucléaire de Tchernobyl, site de la catastrophe de 1986, M. Grossi continue de faire pression pour une mission à la centrale de Zaporizhzhya, la plus grande du pays, occupée par les forces russes.

« Mesdames et Messieurs, nous sommes prêts à partir », a-t-il déclaré. « Nous espérons pouvoir venir à Zaporizhzhya parce que si quelque chose s'y passe, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Ce ne sera pas un tremblement de terre ni un tsunami qui seraient à blâmer, seulement notre propre inaction. »

L'Iran et la Cor é e du nord

M. Grossi a également abordé d'autres questions, notamment celles liées à la surveillance du programme nucléaire iranien.

« Nous savons que pour être en mesure de donner les assurances nécessaires et crédibles que toute activité en République islamique d'Iran est à usage pacifique, nous devons travailler en collaboration(s) avec eux », a-t-il déclaré.

« C'est possible, nous l'avons fait dans le passé, mais nous avons besoin - et je le dis très clairement - nous avons besoin d'un accès qui soit à la mesure de l'ampleur et de la profondeur de ce programme nucléaire ».

La situation en République démocratique de Corée (RPDC) reste également préoccupante, et il a exprimé l'espoir que les inspecteurs de l'AIEA puissent retourner dans le pays.