Afrique : la vaccination anti-Covid-19 a augmenté de près de trois quarts en juin 2022

Cette augmentation est due aux campagnes de vaccination de masse menées dans 16 pays en juin. Dix-neuf campagnes de vaccination de masse sont organisées en juillet. « Cette hausse de la couverture vaccinale montre que les pays africains restent engagés dans la vaccination contre la Covid-19 », a déclaré dans un communiqué la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

A la date du 10 juillet 2022, 282 millions de personnes sur le continent avaient terminé leur série primaire, soit 21,1% de la population africaine. Cela représente une augmentation des vaccinations de 10% depuis le début de l’année. Plus de 892 millions de vaccins ont été livrés à l’Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX.

La couverture vaccinale est ainsi passée de de 3,5% à 25% en Zambie

La hausse spectaculaire du nombre de doses de vaccin administrées a permis à six pays de dépasser le seuil critique de 10% de leur population totale ayant terminé leur série primaire de vaccination. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le nombre de pays dans la catégorie des moins de 10% est ainsi passé de 14 à 8.

Parmi les pays qui ont intensifié leurs campagnes de vaccination en juin figurent la Tanzanie, où la couverture vaccinale pour la série primaire complète est passée de 1,8 à 15,8%, et le Soudan du Sud, qui est passé de 2 à 11%.

Plusieurs pays, qui ont eu du mal à faire décoller leurs ripostes à la Covid-19 par la vaccination en 2021, ont fait des progrès notables en augmentant la couverture de leurs séries primaires au cours des six derniers mois. La couverture est passée de 3,5% à 33% en Éthiopie, de 9% à 25,8% en Côte d’Ivoire, de 3,5% à 25,2% en Zambie et de 4,4% à 25,5% en Ouganda.

Plus de 12 millions de cas de Covid19 en Afrique dont 255.000 décès

La vaccination contre la Covid-19 en Afrique reste concentrée sur les adultes de plus de 18 ans. Seulement 7% des doses administrées dans 23 pays l’ont été à des enfants et adolescents de moins de 18 ans. La couverture moyenne pour les adultes de plus de 18 ans ayant terminé leur série primaire est de 34%.

« Sur le continent, des efforts sont en cours pour l’intégration de la vaccination contre la Covid19 dans les services de soins de santé primaires », a indiqué la Dre Moeti. Pour y arriver, les établissements de soins de santé primaires fonctionnent actuellement comme des guichets uniques pour une gamme de services de santé.

Plus de 12 millions de cas confirmés de Covid-19 sont recensés sur le continent africain dont plus de 11 millions de guérisons et 255.000 décès cumulés, selon un décompte établi le 19 juillet dernier par l’OMS.