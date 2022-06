Les personnes atteintes d'albinisme continuent de souffrir de discriminations, dénonce une experte

« En plus de tout cela, les préoccupations contemporaines en matière de droits de l’homme et les politiques développées en réponse à ces questions continuent de laisser les personnes atteintes d’albinisme à l’écart », a dénoncé dans un communiqué l’Experte indépendante des Nations Unies sur l’albinisme, Muluka-Anne Miti-Drummond, à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme.

Malgré les nombreux efforts et réalisations accomplis depuis l’établissement d’un mandat au Conseil des droits de l’homme en 2015, les personnes atteintes d’albinisme ont encore un long chemin à parcourir pour obtenir l’égalité et la reconnaissance dans diverses sphères de la société, a-t-elle regretté.

Selon l’experte onusienne, les personnes atteintes d’albinisme sont largement absentes des postes qui influencent les décisions affectant leur vie, que ce soit dans les secteurs public et privé, au niveau communautaire ou dans les forums régionaux et internationaux.

Pour une inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans les politiques les concernant

L’exclusion des personnes atteintes d’albinisme dans ces discussions et espaces cruciaux peut, à terme, conduire à des violations de leurs droits humains.

« Si nous n’incluons pas les personnes atteintes d’albinisme dans ces discussions et décisions, nous perpétuons la discrimination structurelle et les inégalités historiques », a-t-elle ajouté, relevant qu’il ne peut y avoir d’égalité sans l’inclusion des voix des plus vulnérables.

« Unis pour faire entendre nos voix » est le thème de la journée de cette année, soulignant la nécessité d’inclure les personnes atteintes d’albinisme dans les discussions et les initiatives qui touchent à leurs droits de l’homme. Il s’agit ainsi de s’assurer qu’elles bénéficient de l’égalité et de la protection que leur accordent le droit et les normes internationales.

Une façon de rappeler que l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans les politiques et mesures les concernant peut contribuer à sauver des vies.



