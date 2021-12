L'experte de l'ONU sur le racisme voit des signes d'espoir malgré la montée des discours de haine

Moitié zambienne et moitié zimbabwéenne, Tendayi Achiume est professeure de droits humains à l'UCLA (University of California, Los Angeles) et occupe un rôle indépendant clé au sein du système des droits de l'homme des Nations Unies, en tant que Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.

Cette année, elle a joué un rôle crucial dans le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (DPPA), adoptés il y a 20 ans, visant à éradiquer l'injustice et l'inégalité raciales dans le monde entier, à un moment où la Covid-19 a contribué à exacerber les discours de haine et à attiser la haine et la peur, sous toutes ses formes.

ONU Info s'est entretenue avec la Professeure Achiume et lui a demandé comment elle voyait le stress et les tensions d'un monde ébranlé par la pandémie, et ses effets exacerbés sur l'intolérance, le racisme et la discrimination raciale.

Unsplash/Jéan Béller Hommages à George Floyd devant l'épicerie où il a été assassiné par un policier à Minneapolis aux Etats-Unis.

Racisme et Covid-19

Revenant sur les 18 mois écoulés depuis que la Covid-19 a commencé, Mme Achiume a souligné les soulèvements internationaux en faveur de la justice raciale dont le monde a été témoin en 2020, à commencer par le meurtre de George Floyd à Minneapolis, et considère qu'il s'agit d'un moment décisif dans le mouvement de rejet mondial contre le racisme systémique.

L'experte de l'ONU a décrit les vastes manifestations de cet été comme « une période d'espoir », ajoutant que les cris pour la justice raciale pourraient déclencher « une volonté politique, un élan parmi les États membres de l'ONU, pour vraiment prendre au sérieux certaines des plaintes dans le monde entier ».

Malgré ces manifestations massives de solidarité, Mme Achiume s'inquiète de la persistance de formes structurelles de racisme et de xénophobie. Elle a expliqué que dans les pays du monde entier, l'inégalité au cours de la pandémie s’est manifestée par des défis qui touchent largement les minorités raciales, ethniques et nationales ou les groupes marginalisés, avec un accès inégal aux soins.

« Au niveau transnational, ce que les gens ont décrit comme un apartheid vaccinal, c'est-à-dire la répartition de l'accès aux vaccins, est radicalement différent selon que l'on se trouve dans le Nord ou le Sud du monde », a déclaré Mme Achiume.

La Rapporteure spéciale a déclaré qu'il y avait des signes d'espoir pour un avenir sans haine raciale, mais a reconnu que la situation du racisme aujourd'hui était profondément complexe.

« Personne n'est à l'abri du racisme, de la xénophobie »

Photo: PAM / Saikat Mojumder Des réfugiés rohingyas

L'une des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission est de faire face aux différentes expressions du racisme d'un pays à l'autre.

« La façon dont le racisme est exprimé aux États-Unis est très différente de la façon dont il peut être caractérisé à Singapour, au Royaume-Uni, au Maroc ou ailleurs », a déclaré Mme Achiume. « Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination ou d'intolérance, mais la façon dont elle opère et se manifeste, est très différente ».

Mme Achiume a déclaré que les événements récents ont unifié le dialogue international sur les questions connexes.

« Une chose qui a changé et je l'ai mentionné après le meurtre de George Floyd, c'est qu'il y avait une façon de penser et de parler du racisme et dans certains endroits, même de la xénophobie », a-t-elle dit, reconnaissant que les gens « de toutes les races, de toutes les ethnies, de tous les sexes dans les rues », réclamaient justice pour le meurtre de George Floyd aux États-Unis et bien au-delà.

L'experte des Nations Unies a également souligné l'ampleur des dommages causés par la discrimination, expliquant que « personne n'est à l'abri du racisme, de la xénophobie ».

Un parcours inattendu

Photo ONU/Manuel Elias E. Tendayi Achiume, la Rapporteure spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.

Le parcours de Mme Achiume, de sa naissance dans une petite ville zambienne à l'enseignement du droit au niveau universitaire et à la défense de l'égalité raciale, est loin d'avoir été calculé.

« J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que je serais médecin ou ingénieur ou quelque chose comme ça. J'ai toujours été intéressée par les êtres humains et par le fait de faire du monde un endroit plus agréable à vivre pour tout le monde », a-t-elle déclaré.

« Je pense que c'est lorsque j'étais à l'université, aux États-Unis en fait, dans un cours sur le droit et la politique de développement que j'ai été vraiment fascinée par le droit en tant qu'outil de changement social », a ajouté Mme Achiume.

« À l'époque, les droits de l'homme me semblaient être le cadre le plus attrayant pour donner un sens à la souffrance humaine et pour lutter contre celle-ci », a-t-elle poursuivi.

Racisme et nouvelles technologies

Alors que la pandémie a contraint des millions de personnes à rester chez elles et à se tourner vers Internet, Mme Achiume a étudié la relation entre les technologies numériques émergentes et la discrimination raciale.

Selon elle, si des spécialistes des sciences sociales étudient l'impact racial et xénophobe des nouvelles technologies numériques, le discours sur les droits de l'homme n'a pas suivi.

L'un des aspects de ses recherches concerne la technologie de reconnaissance faciale et la capacité des appareils à reconnaître plus facilement certains traits physiques que d'autres.

« Des études nous montrent que la capacité des technologies de pointe à reconnaître les visages noirs et bruns ou les femmes est tellement inférieure à la reconnaissance des visages masculins blancs », a-t-elle déclaré.

C'est ce qui a incité Mme Achiume à élargir la conversation pour s'assurer que, lorsque nous réfléchissons à la manière dont les droits de l'homme s'appliquent aux technologies numériques émergentes, nous ne pensons pas seulement à la vie privée ou à la liberté d'expression, mais aussi à l'égalité d'accès pour les personnes de toutes races et de toutes expressions sexuelles.

« Il est tout aussi important, et peut-être même plus important de mon point de vue, de penser à l'égalité et à la non-discrimination et à la manière dont ces technologies progressent ».

ONU Info/Laura Quinones De jeunes militants pour le climat participent à des manifestations lors de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse.

Le pouvoir des jeunes

Quant au conseil qu'elle a à donner aux plus jeunes pour naviguer dans l'environnement toxique qui a conduit à une augmentation de l'intolérance et des discours haineux en ligne, elle a humblement souligné que les jeunes sont plus que capables de façonner leur propre avenir.

« Lorsqu'il s'agit de changement révolutionnaire, il est toujours mené par les jeunes, car ils sont moins investis dans le statu quo. Donc, en général, quand je pense à l'origine du changement, je pense qu'il viendra des jeunes », a-t-elle déclaré.

« Et je pense que les domaines dans lesquels il y a le plus d'espoir sont les façons dont les jeunes ont tenté de s'approprier les plateformes de médias sociaux, notamment dans le but de repousser le racisme et la xénophobie ».

La Rapporteure spéciale a déclaré que les discours de haine et l'incitation à la violence en ligne font partie du modèle économique des géants des médias sociaux, et a souligné l'urgente nécessité de reconstruire le modèle qui anime ces entreprises si nous voulons voir un véritable changement dans la façon dont les plateformes sociales sont utilisées.

Selon Mme Achiume, « Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites lorsque vous êtes sur la plateforme, en fait, c'est surtout la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit de savoir quel rôle les jeunes peuvent jouer dans la restructuration des relations économiques et des modèles commerciaux de ces entreprises de manière vraiment significative ».

Le lien humain

« Une chose dont j'essaie de me souvenir, c'est que le progrès n'est jamais linéaire », a déclaré Mme Achiume en parlant de sa vision des générations futures.

« Vous savez, nous ne sommes pas dans un voyage téléologique qui nous mène vers l'émancipation et la liberté et chaque jour, nous nous rapprochons. Je pense qu'on avance, on recule, et je pense que c'est la nature des êtres humains ».

Elle a souligné deux points d'ancrage de l'optimisme quant à ce qui nous attend - les récentes manifestations massives qui ont eu lieu dans le monde entier, et la recrudescence des demandes de justice climatique.

Elle a déclaré que si elle ne croit pas que le racisme et l'intolérance qui y est associée disparaîtront bientôt, il est possible de réorienter des structures discriminatoires profondément ancrées et de le faire en quelques générations, si nous contribuons tous.

« Oui, le travail que nous faisons au sein des Nations Unies est vraiment important. Oui, le travail que nous faisons au sein des tribunaux ou des écoles est important, mais il s'agit de trouver des moyens de se connecter en tant qu'êtres humains et cela implique les médias... cela implique les entreprises, cela implique tous ces acteurs qui façonnent notre sens de la place et de l'être dans le monde », a-t-elle conclu.

Les rapporteurs spéciaux comme Mme Achiume font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Ils travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel des Nations Unies et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent entièrement à titre individuel.