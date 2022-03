L’ONU exhorte les donateurs à ne pas oublier l’Afghanistan

Alors que 23 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, l’ONU appelle le monde à « agir maintenant » pour empêcher une détérioration de la situation. « Nous devons éviter le pire en Afghanistan et c’est pourquoi nous appelons les donateurs à se montrer généreux », a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle, Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU.

L’ONU cherche à tripler le montant demandé en 2021, pour ce qui est le plus grand appel de fonds jamais lancé pour un seul pays, mais n’a jusqu’à présent obtenu que 13% de la somme nécessaire.

Selon l’ONU, des promesses de dons sont nécessaires de toute urgence pour accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire, a insisté l’ONU, en marge de cette « Réunion d’annonces de contributions de haut niveau sur l’Afghanistan 2022 », organisée par les Nations Unies, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Qatar.

Plus de 24 millions de personnes dans le besoin

Sur le terrain, les agences humanitaires ont augmenté l’aide et sont prêtes à l’étendre, en soulignant le rôle central des femmes dans l’acheminement de l’aide. « Les Afghans ont besoin de notre aide pour stimuler leur économie, soutenir leur agriculture et assurer le fonctionnement de base des services sociaux », a plaidé M. Griffiths.

En attendant, l’Afghanistan est au bord de l’effondrement économique. Des années de conflit ont causé des souffrances prolongées dans ce pays. Comme pour aggraver les choses, le pays traverse la pire sécheresse connue depuis 30 ans, ce qui crée des besoins sans précédent pour les populations afghanes.

Les organisations humanitaires préviennent que si une réponse d’urgence est nécessaire, elle ne suffit pas à répondre à la totalité des besoins en Afghanistan. Les services de base comme la santé et l’éducation étaient désormais « à genoux », tandis que des millions de personnes n’avaient pas accès au travail et contractaient des prêts pour survivre, 80% des dépenses des ménages étant consacrées à la nourriture.

Selon l’ONU, plus de 24 millions de personnes, soit 60 % de la population, ont besoin d’une aide humanitaire pour survivre. Les besoins sont 30 % plus élevés que l’année dernière et la faim aiguë est une réalité quotidienne pour la moitié de la population.

L’Ukraine est d’une importance vitale, mais on ne doit pas oublier Afghanistan

« Nous avons le pouvoir d’arrêter la spirale humanitaire en Afghanistan et il est de notre devoir moral d’utiliser ce pouvoir en promettant aujourd’hui un financement généreux, flexible et inconditionnel. C’est ainsi que les humanitaires peuvent intensifier leurs opérations dès maintenant et sauver des vies en Afghanistan », a fait valoir le Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les donateurs ont fait preuve d’une générosité remarquable pour les Afghans dans le besoin. Avec 1,8 milliard de dollars versés, les groupes d’aide ont pu fournir à 20 millions de personnes de la nourriture, de l’eau potable, des soins de santé, une protection, des abris, une éducation et des fournitures d’hiver, alors que l’Afghanistan traversait de profonds bouleversements et un isolement international.

« L’Ukraine est d’une importance vitale, mais l’Afghanistan appelle notre âme à l’engagement et à la loyauté », a conclu depuis Kaboul Martin Griffiths.