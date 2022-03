TEMOIGNAGE - De Gaza à la planète rouge

Il raconte à ONU Info son parcours, d'une école gérée par l'ONU dans la bande de Gaza, à l’agence spatiale américaine.

« J'ai toujours été passionné par l'environnement et par le fait d’avoir un impact pour changer notre planète en un meilleur endroit. J'étais aussi passionné par l'espace, mais en même temps, je voulais vraiment me concentrer sur l'amélioration des choses sur notre planète.

J'ai donc travaillé sur les énergies alternatives et les véhicules électriques après l'université, et j'ai beaucoup appris sur les moteurs électriques et les systèmes de propulsion électriques, et j'ai acquis une expérience utile que j'ai utilisée plus tard dans ma carrière.

J'ai fini par travailler sur des drones électriques (véhicules aériens sans pilote) et j'ai été sélectionné pour être le responsable électrique et le responsable de l’énergie électronique du projet Ingenuity, sur lequel j'ai travaillé pendant environ cinq ans.

Ingenuity marque la première fois que nous volons sur une autre planète. L'objectif principal est de prouver que nous pouvons voler sur Mars, et les données que nous collectons lors des vols aideront dans les missions futures.

Cela fait déjà près d'un an qu'Ingenuity s’est posé sur Mars. C'est une réalisation incroyable. Je suis fier de faire partie d'une telle équipe, qui a dépassé toutes les attentes. Nous avons donné tort à tous ceux qui doutaient de notre capacité à voler sur Mars. C'est un grand honneur.

Je ne suis pas retourné à Gaza depuis près de 22 ans. Ma famille élargie est pour la plupart encore là-bas, mais mon père a trouvé un emploi en Allemagne, et 11 ans après mon départ, j'ai pu les voir pour la première fois.

Mes frères sont dispersés dans le monde : l'un est ici aux États-Unis, l'autre en Allemagne et un autre vit en Turquie. Nous sommes une famille internationale, avec plus de cinq nationalités. Nous pourrions nous appeler la famille des Nations Unies !

Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu de grands rêves et je me suis battu très fort. J'ai dû abandonner l'université quand je suis arrivé aux États-Unis, parce que je ne pouvais pas payer les frais, et j'ai dû trouver du travail.

Loay Elbasyouni Loay Elbasyouni, Palestinien de Gaza, a contribué au succès du vol de petit hélicoptère de la NASA, Ingenuity, sur Mars.

Ne jamais abandonner

Mais j'ai toujours eu la passion de continuer et de faire partie de la solution pour rendre le monde meilleur. Cela m'a permis de continuer chaque fois que j'échouais, et arriver finalement à réussir.

Même lorsque vous avez des origines modestes, vous devez vraiment croire en ce que vous voulez faire et suivre vos rêves. Lorsque vous avez de la passion, cela vous aide à rester déterminé lorsque vous tombez, car cela ne va pas être facile. Il y aura des échecs. Mais il faut pas pas abandonner.

Cela a été mon approche. Il faut continuer, peu importe ce qui vous arrive, vous n'avez qu'à essayer d'atteindre vos objectifs. Il s'agit de croire en soi : il faut vraiment croire que l'on peut le faire ».

Loay Elbasyouni Loay Elbasyouni avec sa famille.

L'ONU et l'éducation en Palestine