Arrêt du financement américain à l’UNRWA : l’ONU appelle les autres pays à aider son agence pour les réfugiés palestiniens

Vendredi, le Département d’Etat américain a annoncé la décision de Washington de ne plus verser de contributions financières supplémentaires à l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

« Nous regrettons la décision des États-Unis de ne plus apporter de financement à l’UNRWA, qui fournit des services essentiels aux réfugiés de Palestine et contribue à la stabilité dans la région », a dit Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, dans une déclaration de presse rendue publique vendredi soir. « Les États-Unis ont toujours été le principal contributeur à l'UNRWA. Nous apprécions son soutien au fil des ans », a ajouté le porte-parole d’António Guterres.

M. Dujarric a souligné que l’UNRWA bénéficie de la pleine confiance du chef de l'ONU. « Le Commissaire général Pierre Krahenbuhl a mené un effort rapide, novateur et infatigable pour surmonter la crise financière inattendue à laquelle l'UNRWA a dû faire face cette année », a-t-il dit.

En janvier 2018, le gouvernement américain avait déjà considérablement réduit sa contribution à l’UNRWA. L’aide des Etats-Unis à l’agence onusienne pour l'année en cours était passée de 360 millions à 60 millions de dollars.

Suite à l'annonce de cette réduction conséquente de la contribution américaine, le Commissaire général de l’UNRWA avait élargi la base de donateurs, levé de nouveaux financements considérables et exploré de nouvelles pistes de soutien pour parer aux difficultés financières. En outre, l’Office a pris des mesures de gestion internes extraordinaires pour accroître son efficacité et réduire les coûts. L’ensemble de ces efforts avait permis à l’agence onusienne de pouvoir annoncer le 16 août la reprise normale de la rentrée scolaire qui a eu lieu mercredi dernier dans ses 711 écoles.

L’UNRWA a été créé en 1949 au lendemain de la guerre israélo-arabe de 1948 qui a provoqué le déplacement de 750.000 réfugiés palestiniens. Depuis 68 ans et en dépit des conflits et tensions et dans la région, l’Office a continuellement apporter des services vitaux aux réfugiés palestiniens vivant en Cisjordanie (Jérusalem-Est comprise) et dans la bande de Gaza ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie. Plus de 5,2 millions de Palestiniens sont aujourd’hui enregistrés par l'agence onusienne comme réfugiés .

« L’UNRWA dispose d’un solide bilan en matière de dispenses de services de qualité dans les domaines de l’éducation, de la santé et d’autres services essentiels, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, aux réfugiés de Palestine qui en ont grandement besoin », a rappelé M. Dujarric. Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les autres pays à aider à combler le déficit financier restant de l’UNRWA afin que l'agence onusienne « puisse continuer à fournir cette aide vitale, ainsi qu’un sentiment d’espoir pour cette population vulnérable ».