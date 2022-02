Guerre en Ukraine : Guterres promet au Président ukrainien un renforcement de l’aide humanitaire de l’ONU

« Le Secrétaire général a fait part au Président de la détermination de l'ONU à renforcer l'aide humanitaire au peuple ukrainien. Il a informé le Président que les Nations Unies lanceraient mardi un appel pour financer nos opérations humanitaires en Ukraine », a dit le porte-parole du chef de l’ONU dans un compte-rendu de la conversation téléphonique.

Quelques heures plus tard, le porte-parole a annoncé qu'en raison de l'aggravation de la situation en Ukraine, le Secrétaire général restait à New York et ne se rendrait pas à Genève comme prévu. Il délivrera un message vidéo à la réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lundi.

Réunion du Conseil de sécurité dimanche

En outre, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Ukraine doit avoir lieu dimanche après-midi.

Le chef du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a déclaré de son côté samedi, sur son compte Twitter, que « plus de 150.000 réfugiés ukrainiens sont maintenant passés dans les pays voisins, la moitié d'entre eux en Pologne et beaucoup en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie et au-delà ».

« Les déplacements en Ukraine augmentent également, mais la situation militaire rend difficile l'estimation des chiffres et la fourniture d'aide », a-t-il ajouté.

Un projet de résolution condamnant l’offensive militaire russe en Ukraine et demandant le retrait immédiat des troupes russes a été rejeté vendredi soir par le Conseil de sécurité de l’ONU en raison du veto de la Russie.

Le projet de résolution, qui était présenté par les Etats-Unis et l’Albanie, a reçu 11 votes pour, 1 vote contre (Russie) et trois abstentions (Chine, Inde et Emirats arabes unis). La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité a un droit de veto.

Donner une autre chance à la paix

A l’issue de ce vote, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à « ne pas baisser les bras » et à « donner une autre chance à la paix».

Il a souligné qu’actuellement, en Ukraine, malgré les défis opérationnels croissants, les Nations Unies intensifient la fourniture d'une aide vitale, y compris dans la partie orientale du pays, des deux côtés de la ligne de contact.

Il a annoncé la nomination d’Amin Awad au poste de Coordinateur de crise des Nations Unies pour l'Ukraine. Il dirigera la coordination de tous les efforts de l’ONU, y compris la réponse humanitaire, des deux côtés de la ligne de contact.