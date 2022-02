Ukraine : un demi-million de personnes ont fui leur foyer dont plus de 330.000 vers l’étranger, selon l’ONU

« Le nombre de réfugiés en Ukraine vient d’être actualisé - il est basé sur les données mises à disposition par les autorités nationales. Le total actuel est de 368.000 et continue d’augmenter », a ainsi annoncé l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plus tôt ce dimanche matin, le HCR faisait était d’un chiffre dépassant les 200.000 réfugiés.

« Les chiffres sont constamment mis à jour (…). Nous prévoyons de faire une nouvelle mise à jour dans le courant de la journée », a précisé dans un tweet l’agence onusienne basée à Genève, relevant que le gouvernement se projette sur un nombre de réfugiés pouvant « atteindre 5 millions dans le pire des scénarios ».

De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) fait état de 160.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Au moins 240 victimes civiles dont 64 morts

Selon l’OCHA, le conflit en cours continue d’avoir un coût humain important, causant un nombre croissant de victimes civiles, interrompant les moyens de subsistance et endommageant des infrastructures civiles essentielles. Selon l’ONU, des centaines de maisons, des infrastructures d’eau et d’assainissement, des écoles et des établissements de santé ont été touchés par le conflit.

« Les troupes russes pénètrent en Ukraine alors que d’intenses combats se déroulent dans les principales villes, dont la capitale Kiev, Kharkiv, Kherson et Odessa, entre autres, ainsi que dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk, touchés par le conflit », détaille l’OCHA dans son dernier bulletin humanitaire, ajoutant que « le gouvernement ukrainien déclare l’état d’urgence et la loi martiale ».

Alors que Moscou annonce « élargir » l’offensive militaire sur toute l’Ukraine, l’OCHA fait état d’au moins 240 victimes civiles et de 64 morts en Ukraine, après l’entrée des troupes russes en Ukraine cette semaine.

« Entre le 24 février à 4h00 et le 26 février à 16 heures GMT, le Bureau des droits de l’homme des Nations unies (HCDH) a fait état d’au moins 240 victimes civiles, dont au moins 64 morts et 176 blessés, dans toute l’Ukraine, suite à des attaques aériennes et terrestres », a souligné le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans un rapport de situation.

© UNICEF/Constantin Velixar Des bagages appartenant à des réfugiés d'Ukraine dans un centre d'accueil à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, le 26 février 2022.

Des centaines d’habitations endommagées ou détruites

Selon la branche humanitaire de l’ONU, ces chiffres réels sont susceptibles d’être « considérablement plus élevés ». Près de 85% des victimes ont été enregistrées dans les zones contrôlées par le gouvernement.

« Le Président Zelenskyy a annoncé que plus de 130 militaires avaient été tués et plus de 310 autres blessés après le premier jour des opérations militaires russes », a rapporté l’OCHA.

Sur le terrain, les dommages causés aux infrastructures civiles ont privé des centaines de milliers de personnes d’électricité et d’eau. Des centaines d’habitations ont été endommagées ou détruites, tandis que les ponts et les routes touchés par les bombardements ont laissé certaines communautés coupées des marchés des denrées alimentaires et d’autres produits de base, indique le rapport d’OCHA.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les tirs d’armes lourdes ont déjà endommagé des infrastructures d’eau et des établissements scolaires essentiels. « Si les combats se poursuivent, des centaines de milliers de familles pourraient être contraintes de fuir, ce qui entraînerait une augmentation considérable des besoins humanitaires », a tweeté dimanche, Afshan Khan, Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale.

Les besoins humanitaires les plus urgents sont les services médicaux d’urgence, les médicaments essentiels, les fournitures et équipements de santé, l’eau potable pour la consommation et l’hygiène, ainsi que les abris et la protection pour les personnes déplacées de leur domicile.

Hausse de 555% des cas de Covid entre le 15 janvier et le 25 février

Par ailleurs, « les agences de l’ONU et les partenaires humanitaires ont été contraints de suspendre leurs opérations en raison de la détérioration de la situation sécuritaire », a indiqué l’OCHA. Toutefois, « l’ONU et ses partenaires maintiennent leur présence à travers le pays et restent engagés à rester sur le terrain et à répondre aux besoins humanitaires croissants et aux risques de protection dès que la situation le permettra ».

Sur le plan sanitaire, la récente escalade du conflit survient alors que l’Ukraine est confrontée à une poussée de la pandémie de Covid-19 due au variant Omicron, qui a vu les « cas actifs augmenter de 555% entre le 15 janvier et le 25 février ». Selon l’OCHA, ce chiffre pourrait en réalité être « beaucoup plus élevé en raison du manque de tests ».

De plus, le risque accru de contagion du coronavirus, associé au nombre croissant de blessés nécessitant des services médicaux d’urgence, va accroître « la pression sur le système de santé du pays, déjà mis à rude épreuve, en raison du nombre croissant de personnes déplacées », a alerté l’agence onusienne.

Près de 4,8 millions de cas de Covid-19 dont 105.664 décès ont été recensés en Ukraine, selon un décompte établi le 25 février par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). A la date du 13 février 2022, plus de 31 millions de doses de vaccin ont été administrées dans ce pays européen.