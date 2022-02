« Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) est profondément préoccupé par le fait que l’intensification des hostilités en Ukraine constitue une menace immédiate pour la vie et le bien-être des 7,5 millions d’enfants du pays », a déclaré dans un communiqué, la Directrice exécutive de l’UNICEF, Catherine Russell.

« Si les combats ne s’apaisent pas, des dizaines de milliers de familles pourraient être déplacées de force », a-t-elle ajouté, relevant que cela augmenterait « considérablement les besoins humanitaires ».

Le Président russe, Vladimir Poutine, a annoncé dans une allocution surprise à la télévision, une opération militaire en Ukraine. Selon les médias, de puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays, notamment à Kiev, la capitale ukrainienne.

« Les tirs d’armes lourdes le long de la ligne de contact ont déjà endommagé des infrastructures d’eau et des établissements d’enseignement essentiels ces derniers jours », a indiqué pour sa part, Mme Russell faisant référence aux hostilités dans le Donbass.

© UNICEF/Ashley Gilbertson Une jeune fille dans un abri anti-bombardements dans la cave de son école dans la région de Donetsk, en Ukraine (photo d'archives).

« Au nom de l’humanité », le vibrant appel à la Russie du chef de l’ONU

Ces dernières années, l’insécurité règne sur le quotidien des familles dans l’est de l’Ukraine et le conflit armé a eu un impact dévastateur sur les enfants. L'UNICEF souligne que certains enfants n’ont connu que les bombardements depuis leur naissance.

Certains enfants n’ont connu que les bombardements depuis leur naissance

« Les huit dernières années de conflit ont infligé des dommages profonds et durables aux enfants des deux côtés de la ligne de contact », a souligné Catherine Russell, faisant remarquer que « les enfants d’Ukraine ont besoin de paix, désespérément, maintenant ».

L’UNICEF se fait l’écho de l’appel du chef de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. A noter que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé mercredi soir un fervent appel au Président russe Vladimir Poutine, l’adjurant de rappeler ses troupes et de « cesser » immédiatement l’attaque lancée contre l’Ukraine.

« Président Poutine, au nom de l’humanité, ramenez vos troupes en Russie! », a lancé le chef des Nations Unies. « C’est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations Unies », a-t-il ajouté. « Au nom de l’humanité, ne permettons pas le déclenchement en Europe de ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle », a fait valoir M. Guterres.

© UNICEF/UN0150817/Gilbertson V Dans l'est de l'Ukraine les murs des écoles sont impactés par les balles, les salles de classe sont protégées par des sacs de sable et les sous-sols ont des bunkers pour protéger les enfants des tirs d'artillerie.

L’impact de la guerre sur les enfants

Du côté de l’UNICEF, Catherine Russell demande à toutes les parties de respecter leurs obligations internationales en matière de protection des enfants. Il s’agit de veiller à ce que les acteurs humanitaires puissent atteindre rapidement et en toute sécurité les enfants dans le besoin dans les différentes régions ukrainiennes.

Le Fonds appelle également toutes les parties à s’abstenir d’attaquer les infrastructures essentielles dont dépendent les enfants - notamment les systèmes d’eau et d’assainissement, les installations sanitaires et les écoles.

Sur le terrain, l’agence onusienne intensifie ses efforts afin de venir en aide aux centaines de milliers d’enfants qui, des deux côtés de la ligne de contact, souffrent quotidiennement des conséquences du conflit armé. Elle signale que plus de 3,4 millions de personnes, dont 60% de femmes et d’enfants, ont besoin d’une aide humanitaire.

« L’UNICEF travaille dans tout l’Est de l’Ukraine pour intensifier les programmes destinés à sauver la vie des enfants », a rappelé Mme Russell.

© UNICEF/Ashley Gilbertson Des enfants vont à l'école dans la ville d'Avdiivka (Donetsk), en Ukraine (photo d'archives).

Le Plan de réponse humanitaire de l’Ukraine financé à moins de 10%

Il s’agit notamment d’acheminer par camion de l’eau potable dans les zones touchées par le conflit, de prépositionner des fournitures de santé, d’hygiène et d’éducation d’urgence aussi près que possible des communautés proches de la ligne de contact, et de travailler avec les municipalités pour s’assurer que les enfants et les familles dans le besoin bénéficient d’une aide immédiate.

Des équipes mobiles soutenues par l’UNICEF fournissent également des soins psychosociaux aux enfants traumatisés par l’insécurité chronique.

Plus globalement, l’ONU appelle toutes les parties à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les personnes et infrastructures civiles.

Malgré la volatilité de la situation sécuritaire, l’ONU et ses partenaires n’épargnent aucun effort pour répondre aux besoins des populations des deux côtés de la « ligne de contact ».

La réponse est néanmoins limitée par l’insuffisance des fonds. À ce jour, le Plan de réponse humanitaire pour 2022 est financé à moins de 10%. L’ONU appelle les donateurs à concentrer leur appui sur ce plan qui cherche à collecter la somme de 190 millions de dollars pour répondre aux besoins des 1,8 million de personnes les plus vulnérables des deux côtés de la « ligne de contact ».