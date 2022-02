Sida : il est urgent d’enrayer la pandémie après la découverte d’un nouveau variant du VIH, selon l'ONUSIDA

La découverte aux Pays-Bas d’un variant du VIH/sida plus virulent et plus contagieux prouve l’urgence « d’enrayer la pandémie et d’assurer le dépistage et le traitement de tous les malades », a indiqué lundi le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), rappelant que près 10 millions de personnes vivant avec le VIH ne sont toujours pas sous traitement antirétroviral.