VIH : l'ONUSIDA se félicite des résultats d'une étude montrant une baisse de 30% des nouvelles infections

L'étude s'est déroulée entre 2013 et 2018 et comprenait 21 communautés urbaines en Zambie et en Afrique du Sud, couvrant une population totale d’un million d'habitants, la plus grande étude de ce type.

Selon le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, les résultats de cette étude renforcent l’appel de son agence « à l’augmentation du nombre d’agents de santé communautaires en Afrique » et confirment « la nécessité d’investir davantage dans la prévention et le traitement du VIH, y compris de nouveaux outils et systèmes plus performants ».

Les personnes participant à l’étude ont été divisées en trois groupes. Les groupes A et B ont bénéficié de services de prévention personnalisés. Le groupe A a également reçu immédiatement un traitement antirétroviral pour les personnes séropositives, indépendamment du nombre de cellules du système immunitaire appelées CD4. Pour le groupe B, un traitement antirétroviral n’a été proposé qu’aux personnes éligibles conformément aux directives nationales - il s’agissait d’un nombre de CD4 de 350 au début de l’essai, qui est passé à 500 et en 2016, un traitement a été offert à toutes les personnes vivant avec le VIH, comme dans le groupe A.

Le groupe C n’a reçu aucun service personnalisé de prévention, mais a eu accès aux services de dépistage et de traitement du VIH conformément aux directives nationales.

L’étude a constaté que les deux groupes A et B ont atteint les objectifs 90-90-90 : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut, 90% des personnes connaissant leur statut séropositif ayant accès au traitement, et 90% des personnes sous traitement ayant une charge virale supprimée.

Selon l’ONUSIDA, l’étude confirme l’impact de l’accès communautaire au dépistage, au traitement et à la prévention et combien il est important de renforcer l’accès des communautés à la prévention.

L’agence onusienne rappelle qu’il n’existe toujours pas de méthode de prévention du VIH totalement protectrice contre ce virus.

Pour mettre fin à l'épidémie de sida, l'agence onusienne recommande vivement une combinaison d'options de prévention du VIH : offrir à toutes les personnes vivant avec le VIH un accès immédiat à une thérapie antirétrovirale, encourager l’utilisation correcte et systématique de préservatifs masculins ou féminins, encourager des relations sexuelles commençant à un âge plus avancé, encourager les gens à avoir moins de partenaires, encourager la circoncision médicale masculine volontaire et l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition pour les personnes à risque d'infection par le VIH.