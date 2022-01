Abdulla Shahid a déclaré aux États membres que « nous devons chérir notre humanité commune et nous prémunir contre les facteurs de conflit » si le monde veut surmonter les défis qui incluent la pandémie, ainsi que la prolifération nucléaire, le terrorisme et les conflits internationaux.

« Je demande instamment à la communauté internationale de s'engager à nouveau à respecter les principes de paix énoncés dans la Charte des Nations Unies et de travailler ensemble dans un esprit d'amitié pour relever les défis à venir », a déclaré M. Shahid en lançant la première réunion de l’année, dans le hall de l'Assemblée générale.

Le cynisme, « une voie vers l'inaction »

Exposant les cinq principes de sa dénommée « Présidence de l'espoir », M. Shahid a également souligné l'importance de son thème central, qualifiant le cynisme de « voie de l'inaction » qui conduirait la communauté internationale à la complaisance et à la « fausse croyance que nos actions ne comptent pas ».

Il a exhorté la communauté internationale à s'engager à nouveau en faveur de l'équité vaccinale, seul moyen de sortir de la pandémie, en appelant à une production et une distribution plus rapide des vaccins et à la suppression des obstacles à leur diffusion.

Le Président, dont la campagne de « résolution du Nouvel An » appelant à l'équité vaccinale est soutenue par quelques 120 États membres, organisera un événement de haut niveau le 25 février pour galvaniser l'élan en faveur de la vaccination universelle contre la Covid-19.

M. Shahid a fait remarquer que les communautés les plus touchées par la pandémie se trouvent souvent dans les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, dont les Maldives, pays d'origine du Président.

Protéger la nature

Il a appelé à des stratégies économiques qui s'alignent sur les priorités environnementales mondiales et à la préservation des ressources naturelles, signalant qu'un événement de haut niveau sur le relèvement durable post-Covid par le biais du tourisme est prévu en mai.

En parlant des besoins de la planète, le Président Shahid a prévenu que les dangers ne sont peut-être pas imminents ou apparents à l'heure actuelle « mais le chemin sur lequel nous sommes tous engagés est le même ». « Nous avons la responsabilité d'agir », a-t-il dit, soulignant le fait que les Maldives sont l'un des petits Etats insulaires en développement (PEID) de faible altitude confrontés à une extinction imminente au cours de ce siècle, si le niveau de la mer continue de monter.

Les Tonga ne sont pas seules

Le Président a affirmé que l’éruption volcanique et le tsunami qui s'en est suivi, le 15 janvier, aux îles Tonga, sont un exemple de la dévastation à laquelle les PEID sont « souvent confrontés ».

Il a exhorté la communauté internationale à s’unir pour apporter toute l'aide possible aux Tonga, tout en offrant ses pensées, ses prières et sa sympathie à toutes les familles touchées.

M. Shahid a également évoqué son travail sur l'égalité des sexes et l'importance de faire respecter les droits humains.

Il a également fait l'éloge de son programme de Bourse de l’espoir [Fellowship of HOPE- Harnessing Opportunities for Promoting Empowering of Youth Fellowship], qui vise à exploiter les opportunités pour promouvoir l'autonomisation des jeunes, ainsi que d'autres points dans le cadre de la revitalisation de l'agenda des Nations Unies.