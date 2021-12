Près de 24 000 violations graves à l'encontre de jeunes ont été confirmées l'année dernière, soit 72 violations par jour. C’est ce qu’indique l’UNICEF dans son plus grand appel de fonds jamais lancé.

Aujourd’hui, l’UNICEF a lancé un appel de fonds d’urgence pour la somme record de 9,4 milliards de dollars des États-Unis afin d’atteindre plus de 327 millions de personnes, dont 177 millions d’enfants, touchées par les crises humanitaires et la COVID-19.https://t.co/bE9HhEAMoz — UNICEF (FR) (@UNICEF_FR) December 7, 2021

L'appel est 31% plus important que la campagne de l'année dernière, alors que les besoins humanitaires continuent de croître dans le monde, exacerbés par les conflits, la crise climatique et la pandémie de Covid-19.

« Des millions d'enfants dans le monde souffrent de l'impact des conflits, des phénomènes météorologiques extrêmes et de la crise climatique », a déclaré la Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore.

Une aide urgente

« Alors que la pandémie de Covid-19 approche de sa troisième année, le sort de ces enfants est encore aggravé par des économies chancelantes, une pauvreté croissante et des inégalités grandissantes. Comme toujours, ce sont les enfants qui vivent déjà des crises qui sont les plus durement touchés. Ils ont besoin d'une aide urgente », a-t-elle déclaré.

Alors que la pandémie continue de faire reculer l'éducation, la santé, la nutrition et le bien-être des enfants du monde entier, il est urgent de fournir les outils nécessaires pour la maîtriser.

933 millions de dollars provenant des fonds de l'appel seront alloués pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la Covid-19.

Le changement climatique aggrave aussi l'ampleur et l'intensité des situations d'urgence. L'agence a indiqué que le nombre de catastrophes liées au climat avait triplé au cours des 30 dernières années. Selon l’UNICEF, plus de 400 millions d'enfants vivent dans des zones où la vulnérabilité à l'eau est élevée, voire extrêmement élevée.

© UNICEF/Omid Fazel L'ONU suit de près la situation des droits humains en Afghanistan, notamment les droits des femmes et des filles.

Priorité à l'Afghanistan

L'appel comprend 2 milliards de dollars pour l'intervention de l'UNICEF en Afghanistan, le plus grand appel jamais lancé par l'agence pour un seul pays, où 13 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

Parmi eux, un million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et vivent avec des systèmes de santé nationaux au bord de l'effondrement.

L'UNICEF allouera également des fonds pour la Syrie, le Yémen, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, où des combats brutaux ont déplacé des centaines de milliers d'enfants.

Les fonds sollicités par l'agence permettront de soutenir des programmes essentiels pour plus de 177 millions d'enfants dans le besoin dans 145 pays et territoires jusqu'en 2022.

Forum mondial pour l'enfance et la jeunesse

À l'occasion de son 75e anniversaire, l'UNICEF s'associe également aux gouvernements du Botswana et de la Suède pour accueillir le Forum mondial pour les enfants et les jeunes, qui réunit des dirigeants, des experts, des acteurs du changement et des personnes influentes, ainsi que des enfants et des jeunes.

Au cours d'un programme de trois jours comprenant plus de 40 sessions et 100 intervenants de premier plan, le forum se concentrera sur des thèmes prioritaires tels que le climat, la santé mentale, l'éducation, la pauvreté et la protection contre la violence.

Le forum vise à accélérer les solutions sûres et nouvelles, à inspirer des engagements pour créer le changement, et à mobiliser les connaissances et les ressources pour faire progresser les droits de l'enfant afin d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.