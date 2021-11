« Cependant, tous les fonds n’ont pas été traduits en actions en raison de la crise du système bancaire et financier afghan et la moitié de la population a encore besoin d’une aide d’urgence », a mis en garde le porte-parole d’OCHA, Jens Laerke, lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Lors de la réunion ministérielle de haut niveau à Genève le 13 septembre dernier, l’ONU et l’Afghanistan avaient demandé aux donateurs de soutenir la réponse humanitaire dans ce pays, notamment à travers l’appel éclair de plus de 600 millions de dollars américain lancé pour quatre mois.

Au final, les États membres avaient annoncé 1,2 milliard de dollars de promesses d’aide humanitaire et d’aide au développement pour l’Afghanistan.

Plus de 7 millions de personnes ont reçu une aide alimentaire

Sur le terrain, « la réponse s’intensifie en Afghanistan », a ajouté M. Laerke.

Entre le 1er septembre et le 15 novembre, les Nations Unies et les ONG partenaires ont fourni une aide alimentaire à plus de 7 millions de personnes et offert des consultations médicales à près de 900.000 personnes.

Près de 200.000 personnes touchées par la sécheresse ont bénéficié d’une aide pour l’acheminement d’eau par camion. Plus de178.000 enfants de moins de cinq ans ont été traités pour malnutrition aiguë.

A noter que dans le top 5 des donateurs, les Etats-Unis sont largement en tête, avec près de 180 millions de dollars américain. Suivent l’Union européenne (plus de 82 millions), l’Allemagne (plus de 76 millions), le Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU (près de 69 millions) et la France (43,5 millions).

Toutefois, le plan de réponse humanitaire 2021 pour l’Afghanistan de 868 millions n’a été financé qu’à hauteur de 77%, soit 673 millions.

RDC, Burundi, Soudan du Sud, Zimbabwe et Kenya font partie des réponses humanitaires oubliées

D’autres appels de fonds sont largement sous-financés.

C’est le cas du Plan d’intervention régional de la République démocratique du Congo, qui n’a reçu que 16 millions de dollars sur les plus de 534 millions demandés, soit à peine 3%.

Celui du Burundi n’est pas mieux loti. Sur les 190 millions de dollars du plan régional de ce pays, l’appel n’est financé qu’à 8%, soit quelques 15 millions de dollars. Quant à l’appel régional sur le Soudan du Sud, il est financé à 16%, soit 139 millions sur les 866 millions de dollars américain.

Le Zimbabwe ne s’en sort pas mieux. Son plan d’intervention humanitaire de cette année a été financées à hauteur de 18%, soit plus de 93 millions sur les 506 millions de dollars américain demandés. L’appel éclair pour la sécheresse au Kenya est dans les mêmes proportions, avec 19% soit 26 millions sur 139 millions de dollars.

Pour l’ensemble des appels (17 milliards), les organismes humanitaires de l’ONU et ses partenaires ont reçu cette année, plus de 37 milliards de dollars américain, soit plus de 45%.