Quelques 22,8 millions de personnes dans le pays sont confrontées à l'insécurité alimentaire, a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elles ne peuvent pas avoir accès à des aliments abordables ou nutritifs.

Sur les 38 millions de personnes vivant en Afghanistan, quelque 14 millions d'enfants souffrent d'insécurité alimentaire.

Pour Mme Mort, « il n'y a pas d'enfance » de nos jours en Afghanistan : « Il s'agit de survivre et de passer le jour suivant ».

Insécurité alimentaire

La responsable de l’UNICEF a dressé un tableau sinistre de familles appauvries au sein desquelles les parents ne prennent pas trois repas par jour, les portions de repas diminuent et les gens se réveillent sans savoir d'où viendra le prochain repas.

« L’insécurité alimentaire est à ce niveau », a déclaré la responsable de l'UNICEF.

Mme Mort a qualifié la crise imminente, exacerbée par la sécheresse, une mauvaise récolte et la hausse des prix des denrées alimentaires, de « tempête parfaite en Afghanistan ».

De plus, au début d'un hiver typiquement glacial, Mme Mort a déclaré que la neige allait isoler les zones rurales dans les montagnes.

« L'UNICEF est très, très préoccupé parce que ce que nous voyons, c'est environ 3,2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë et 1,1 million d'enfants qui risquent de mourir à cause de la malnutrition aiguë sévère si nous n'intervenons pas avec un traitement », a-t-elle prévenu.

© UNICEF/Omid Fazel La cheffe de la communication d'UNICEF Afghanistan, Sam Mort, s'entretient avec un enfant dans un service de traitement de la malnutrition à l'hôpital pour enfants Indira Gandhi de Kaboul.

Augmentation des cas de malnutrition

La semaine dernière, la responsable de l'UNICEF a visité des cliniques de santé dans la partie occidentale du pays.

Dans l'un d'eux, le médecin a partagé des dossiers montrant une augmentation de 50% des cas de malnutrition sévère, tandis qu'un autre a révélé une hausse de 30%.

Malgré cette augmentation, Mme Mort a expliqué que la crise n'avait pas commencé le 15 août mais que le pays connaissait une forme d'insécurité ou de conflit depuis 40 ans.

« Mais à cause de la sécheresse... des mauvaises récoltes... de la hausse des prix des denrées alimentaires, parce qu'on a demandé à de nombreuses femmes de rester à la maison depuis le 15 août, beaucoup de familles ont perdu leur principale source de revenus », a-t-elle déclaré.

Une fillette de 4 ans et un manteau trop grand

Mme Mort se souvient qu'elle avait demandé à la mère d'un bébé souffrant de malnutrition sévère si elle l'allaitait et qu'on lui avait répondu que malgré ses efforts, elle n'avait pas de lait.

Un médecin présent dans la pièce a demandé à la femme si elle mangeait. La femme a répondu que la plupart du temps, elle ne buvait qu'un verre de thé noir avec un morceau de pain dedans.

« Il n'est pas étonnant qu'elle ne puisse pas allaiter car elle est elle-même sous-alimentée et je pense que c'est une histoire qui est amplifiée à travers tout le pays », a déclaré la responsable de l'UNICEF.

La même mère a ensuite amené son enfant de 4 ans, portant un manteau trop grand.

« On s'attendrait à ce que l'enfant de 4 ans regarde autour d’elle et soit curieuse des étrangers présents dans la pièce. Cette petite fille était assise, soutenue par sa veste, dans la même position dans laquelle sa mère l'avait posée. Elle fixait simplement le sol. Sa tête était inclinée. Elle n'avait aucune énergie », se souvient Mme Mort.

L'UNICEF prévoit que les stocks de nourriture seront épuisés au milieu de l'hiver - Samantha Mort

En retirant le manteau de la fillette, son petit bras n'était « pas plus épais qu'un manche à balai » et elle était si mal nourrie que ses cheveux tombaient et que ses joues étaient creuses. À 4 ans, elle pesait environ 10 kg.

« La malnutrition sévère et aiguë signifie que vous pouvez potentiellement mourir si vous n'êtes pas traité. Et cela signifie que si nous ne les traitons pas, ils vont mourir », a déclaré Mme Mort.

Doubler les efforts

En raison de la sécheresse et de la mauvaise récolte qui en résulte, l'UNICEF prévoit que les stocks de nourriture seront épuisés au milieu de l'hiver.

L'agence double son nombre de conseillers en nutrition et d'équipes mobiles de santé et de nutrition qui peuvent se rendre dans les communautés rurales pour aider les enfants les plus difficiles à atteindre.

Mme Mort a souligné que les conseillers en nutrition sont souvent recrutés localement afin que les communautés leur fassent confiance.

« Ils sont très passionnés... énergiques et... édifiants », a-t-elle expliqué en soulignant les interactions positives entre eux et les mères qui viennent chercher de l'aide. « Ils proposent des solutions créatives, utilisent ce qui existe dans la communauté et partagent les ressources », a-t-elle ajouté.

Ces professionnels sont généralement aussi des femmes jeunes et instruites. Mme Mort se souvient avoir rencontré une femme médecin d'une trentaine d'années qui dirigeait une clinique médicale comptant 20 employés, dont 18 femmes.

La docteure a trouvé « extrêmement encourageant de voir de jeunes femmes professionnelles travailler en Afghanistan... au milieu de tous les défis », se rappelant qu'elles « n'arrêtaient pas de parler de leur travail, de leurs patients ».

© UNICEF Parwana souffre de malnutrition aiguë sévère. Les besoins nutritionnels des enfants ont également augmenté à la suite des récents événements, alors que les chocs économiques plongent de plus en plus de personnes en Afghanistan dans la crise.

Un avenir incertain

Tout au long de ses visites, Mme Mort a surtout observé des sentiments d'incertitude.

« Je pense que les gens sont incertains, ils ne savent pas ce que l'hiver leur réserve, ce que les autorités de facto vont faire ensuite. Ils ne savent pas si la communauté internationale va débloquer ces fonds pour que le système de santé et le système éducatif se rétablissent. On a l'impression que tout le monde est un peu dans l'expectative », a-t-elle déclaré.

Pour la responsable de l'UNICEF, il est « absolument essentiel » que la communauté internationale comprenne que l'Afghanistan est au bord d'une crise humanitaire.

« L'heure n'est pas à la politique de la corde raide. Les gens en Afghanistan meurent et ils ont besoin de notre soutien. L'aide humanitaire est la dernière expression de la solidarité humaine », a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous n'avez rien... que vous luttez... que vous vous sentez oublié... [et] que vous ne savez pas d'où viendra votre prochain repas, l'aide humanitaire arrive à votre porte et vous faites partie d'une famille beaucoup plus grande », a expliqué Mme Mort.

Le secteur de la santé en crise

Mme Mort se souvient d'une conversation qu'elle a eue la semaine dernière avec le directeur de l'hôpital pour enfants Indira Gandhi de Kaboul, qui lui a dit qu'il lui arrivait d'accueillir trois bébés dans un seul lit, car un grand nombre de cliniques de district et régionales ne peuvent plus fonctionner.

En outre, les habitants des zones rurales doivent emmener leurs bébés dans la capitale. Mais comme la pauvreté limite leurs possibilités de déplacement, ils attendent si longtemps que leurs enfants sont tombés très malades.

« Il est trop tard et ils meurent parce que les familles n'avaient pas d'argent pour les amener plus tôt. Nous voyons que les familles sont de plus en plus désespérées », a-t-elle rappelé.

Si les enfants ne vont pas à l'école, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être recrutés par un groupe armé, de se marier précocement ou d'être exploités d'une manière ou d'une autre - Samantha Mort

Une éducation pour les filles

L'UNICEF a constaté une augmentation des « mécanismes d'adaptation négatifs », où les gens deviennent si désespérés qu'ils commencent à faire des choses qu'ils n'auraient pas envisagées en temps normal, comme retirer un enfant de l'école ou le vendre pour un mariage précoce - parfois des bébés âgés de six mois seulement.

Actuellement, Mme Mort a déclaré que les adolescentes n'ont pas été invitées à retourner à l'école. « Nous avons environ un million de filles en âge d'aller au lycée qui restent à la maison, privées de leur droit à l'éducation », a-t-elle informé.

« Nous voulons voir tous les enfants à l'école. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être recrutés par un groupe armé, de se marier précocement ou d'être exploités d'une manière ou d'une autre », a expliqué la responsable de l’UNICEF.

Même avant le règne actuel des Talibans, 70% de l'économie afghane était soutenue par l'aide internationale.

« Avec cette aide gelée, les travailleurs de la santé et les enseignants ne sont pas payés. Si vous imaginez un pays dont le système éducatif et le système de santé ne fonctionnent pas, vous comprendrez à quelle vitesse tout s'effondre », explique-t-elle.

La semaine dernière, dans une nouvelle école, la fonctionnaire des Nations Unies a parlé à une classe de filles qui n'avaient jamais reçu d'éducation.

Lorsqu'elle leur a demandé si elles avaient un message à partager avec le monde, une petite fille de sept ans a levé la main et s'est demandée si le monde pouvait maintenir la paix en Afghanistan pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école.

« J'ai simplement pensé, Dieu vous aime. C'était tellement spontané, il fallait juste maintenir la paix dans mon pays, pour que je puisse continuer à apprendre », se souvient Mme Mort.