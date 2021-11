Covid-19 : un plan de 50 millions de dollars d’UNITAID pour le dépistage et les traitements en faveur des pays en développement

Ces nouveaux financements apportés à la lutte contre le nouveau coronavirus, répartis en sept subventions complémentaires, contribueront à combler les lacunes en matière de dépistage et de traitement.

« Au vu du nombre de cas et de décès signalés pour la Covid-19 en augmentation dans le monde, la crise sanitaire est loin d’être terminée ; et les inégalités d’accès aux produits de santé vitaux persistent, » a déclaré le Dr Philippe Duneton, Directeur exécutif d’UNITAID.

Les subventions, visant à adapter des stratégies novatrices pour répondre aux besoins de 22 pays en développement, permettront de générer des données probantes solides afin de déployer ces stratégies en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans le Pacifique occidental, où les capacités de dépistage sont insuffisantes et où les traitements vitaux sont pratiquement inaccessibles.

Les subventions génèreront des données probantes de qualité dans le but d’éclairer les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les politiques nationales concernant les approches optimales de déploiement des nouvelles solutions de dépistage et de traitement.

Des investissements pour modifier la courbe de la pandémie

Selon le porte-parole d’UNITAID, Hervé Verhoosel, ces subventions s’inscrivent dans le contexte des volets diagnostics et traitements du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur ACT), conçu pour remédier rapidement aux inégalités mondiales d’accès au dépistage et au traitement de la Covid-19.

« Un accès équitable aux solutions innovantes pour tester et traiter tous les patients éligibles, adaptées aux besoins des pays à revenu faible et intermédiaire, est indispensable pour modifier la courbe de la pandémie et contribuer à éviter des millions de décès. Ce nouvel investissement d'UNITAID et de FIND contribuera à atteindre cet objectif », a ajouté le Dr Duneton.

Le dépistage immédiat des personnes présentant des symptômes légers de Covid-19 afin d’instaurer rapidement un traitement, repose sur des liens solides entre le dépistage et la disponibilité de médicaments dans chaque pays.

Les subventions mettront à profit les réseaux existants de laboratoires et de dépistage pour proposer de nouvelles options simples, fiables et abordables, telles que les tests de diagnostic rapide et les autotests.

Photo OMS/D. Elombat Dépistage de passagers à l'aéroport de Brazzaville, en République du Congo.

A défaut de vaccins, le dépistage et les traitements sont essentiels pour sauver des vies

Selon UNITAID, la décentralisation de tests rapides, simples et abordables permettra une liaison rapide avec les soins dans les populations vulnérables. Et ces investissements interviennent alors que de nouveaux médicaments prometteurs émergent, notamment l’antiviral molnupiravir administré par voie orale.

« Si ces médicaments sont recommandés, ils pourraient changer le cours de la pandémie car ce sont des comprimés simples à utiliser par voie orale, plus faciles et moins onéreux à produire en grandes quantités, et plus faciles à administrer dans des contextes ambulatoires », a fait valoir Hervé Verhoosel.

Ces financements soutiendront d’ailleurs l’introduction des traitements émergents à mesure qu’ils seront recommandés, notamment des médicaments, des petites molécules et des anticorps monoclonaux nouveaux ou repositionnés.

« Alors que nous poursuivons la lutte contre la pandémie sur plusieurs fronts, la dure réalité est que des millions de personnes dans de nombreux pays n’auront pas accès à des vaccins avant des mois ; les stratégies de dépistage et de traitement sont par conséquent essentielles pour sauver des vies », a précisé le Dr Bill Rodriguez, PDG de FIND.

UNITAID et ses partenaires veulent un accès équitable et sans délai des médicaments

« Les nouvelles options thérapeutiques prometteuses qui devraient être disponibles dans un avenir proche nous incitent à collaborer davantage pour identifier les personnes ayant besoin d’un traitement et pour veiller à ce qu’elles aient accès à des médicaments efficaces sans délai », a-t-il ajouté.

Les partenaires Aurum Institute/KNCV, Clinton Health Access Initiative, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, FIOTEC, ISGlobal, Partners In Health et Population Services International ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à propositions lancé en avril dernier. Les agences en santé mondiales retenues concentreront leur travail sur la production de données probantes, la création d’un environnement propice, la création de la demande en vue d’une transition efficace et le déploiement à grande échelle.

A noter qu’à la date du 8 novembre 2021, plus de 7 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde.

Plus de 249 millions de cas de Covid dans le monde dont plus 5 millions de morts. Plus de 249,7 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie. Selon un décompte établi ce mardi matin par l’OMS, plus de 5 millions de décès ont été signalés.

Avec plus de 94 millions de cas, les Amériques restent le continent le plus touché. Suivent l’Europe qui a recensé plus de 78 millions de contaminations, devant l’Asie du Sud-Est (plus de 44 millions de cas), la Méditerranée orientale (plus de 16 millions), le Pacifique occidental (9,6 millions) et l’Afrique (6,1 millions).

Le nombre de nouveaux cas dans le monde augmente lentement depuis quelques semaines. Près de 317.000 nouvelles contaminations quotidiennes ont été enregistrées dans les dernières 24 heures. Sur les nouveaux cas actuellement enregistrés dans le monde, plus de 60 % le sont en Europe.