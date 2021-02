Covid-19 : UNITAID a besoin de 1,6 milliard de dollars pour l’achat de bouteilles d’oxygène pour les pays en développement

« Ce chiffre sera régulièrement revu par un groupe de travail », a déclaré Hervé Verhoosel, le porte-parole de cette organisation internationale hébergée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’autant que les « besoins urgents à court terme des autres pays » seront mesurés et chiffrés dans les semaines à venir.

Outre UNITAID, ce groupe de travail chargé d’améliorer l’accès à l’oxygène regroupe des organisations onusiennes ou partenaires, comme l’OMS, l’UNICEF, le Fonds mondial ou la Banque mondiale. En tant que co-responsables du pilier thérapeutique de l’Accélérateur d’accès aux outils contre la Covid-19 (Access to Covid-19 Tools Accelerator, ACT-A), UNITAID et « Wellcome » pilotent ce consortium de partenaires ayant lancé ce groupe de travail d’urgence sur l’oxygène pour la Covid-19.

Un besoin de financement immédiat de 90 millions de dollars

Ce groupe de travail a déterminé un besoin de financement immédiat de 90 millions de dollars pour relever les principaux défis en matière d’accès à l’oxygène dans une vingtaine de pays, dont le Malawi, le Nigeria et l’Afghanistan. « Cette première série de pays a été identifiée sur la base d’évaluations coordonnées par le programme d’urgence sanitaire de l’OMS, afin de faire correspondre les besoins des pays avec les bailleurs de fonds potentiels tels que le Fonds mondial et la Banque mondiale », a précisé M. Verhoosel.

Samuel Ramos on Unsplash un réservoir d'oxygène médical dans un hôpital. De nombreux pays éprouvent actuellement des difficultés à obtenir des concentrateurs d'oxygène pour les patients atteints de Covid-19

La crise sanitaire actuelle a mis sous tension même les systèmes hospitaliers les plus avancés, qui peinent notamment à s’approvisionner en respirateurs artificiels. L’organisme international basé à Genève estime que plus d’un demi-million de personnes ont actuellement besoin de 1,2 million de bouteilles d’oxygène par jour dans les pays en développement.

Parmi ces nations, 25 d’entre elles signalement actuellement des poussées de la demande en oxygène, la majorité en Afrique.

« Depuis le début de la pandémie, l’accès abordable et durable à l’oxygène est un défi croissant dans les pays à faibles et moyens revenus », a fait valoir le porte-parole d’UNITAID, insistant sur la « pression énorme » exercée par la pandémie sur les systèmes de santé, les hôpitaux de nombreux pays à faible revenu manquant d’oxygène.

Un accès de l’oxygène limité en raison du coût, des infrastructures et d’obstacles logistiques

« Ce qui a entraîné des décès évitables et des familles de patients hospitalisés payant un prix élevé pour les rares réserves d’oxygène », regrette M. Verhoosel.

Bien que l’oxygène soit vital pour le traitement efficace des patients de la Covid-19 hospitalisés, l’accès dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire est limité en raison du coût, des infrastructures et des obstacles logistiques. Les établissements de santé n’ont souvent pas accès à l’oxygène dont ils ont besoin et disposent souvent d’une infrastructure limitée pour fournir de l’oxygène au chevet des patients.

Cette situation est aggravée par les retards logistiques, qui font que l’oxygène arrive trop tard pour sauver des vies. Et pour l’UNITAID, il s’agit donc « d’une urgence mondiale qui nécessite une réponse mondiale ».

Dans ce combat pour l’accès des bouteilles aux pays en développement, l’objectif est de mettre les pays en contact avec des partenaires financiers pour évaluer leurs besoins en oxygène. Il s’agit aussi de soutenir l’achat et la fourniture d’oxygène, ainsi que de produits et services connexes.

Le groupe de travail a également pour mission de répondre au besoin d’interventions innovantes en matière de structuration du marché et de renforcer les efforts de sensibilisation pour souligner l’importance de l’accès à l’oxygène dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire mondiale.